Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране (5 новостей и 1 видео) «Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь почтил память жертв авиакатастрофы в Иране»

В аэропорту "Борисполь" обустроили мемориал в честь погибших членов экипажа в результате падения Boeing 737 в Тегеране. К нему подходят коллеги погибших и неравнодушные, чтобы почтить память. Об этом заявил корреспондент "112 Украина".

К мемориалу подходят бортпроводники и пилоты, время от времени и обычные пассажиры. Они кладут цветы и не могут сдержать слезы.

"Накануне вечером терминал D был полностью заполнен людьми, пришло более полутысячи неравнодушных украинцев, коллег погибших. Люди плакали. Дев’пять фотографий погибших членов экипажа, 6 бортпроводников и 3 пилотов, много цветов", - йдеься в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в международном аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.

Предварительный отчет следователей: украинский самолет в Иране горел еще…

Обновлено в 09:54 К мемориалу подходят бортпроводники и пилоты, время от времени и обычные пассажиры. Они кладут цветы и не могут сдержать слезы.

Обновлено в 10:33 Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.