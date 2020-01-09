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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 10:33
Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране

Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране (5 новостей и 1 видео)

«Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь почтил память жертв авиакатастрофы в Иране»

В аэропорту "Борисполь" обустроили мемориал в честь погибших членов экипажа в результате падения Boeing 737 в Тегеране. К нему подходят коллеги погибших и неравнодушные, чтобы почтить память. Об этом заявил корреспондент "112 Украина". 

К мемориалу подходят бортпроводники и пилоты, время от времени и обычные пассажиры. Они кладут цветы и не могут сдержать слезы.

"Накануне вечером терминал D был полностью заполнен людьми, пришло более полутысячи неравнодушных украинцев, коллег погибших. Люди плакали. Дев’пять фотографий погибших членов экипажа, 6 бортпроводников и 3 пилотов, много цветов", - йдеься в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в международном аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.

Предварительный отчет следователей: украинский самолет в Иране горел еще…
Предварительный отчет следователей: украинский самолет в Иране горел еще…

Обновлено в 09:54 К мемориалу подходят бортпроводники и пилоты, время от времени и обычные пассажиры. Они кладут цветы и не могут сдержать слезы.

Обновлено в 10:33 Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

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Главред Главред  ·  09.01.20, 09:32 Президент Владимир Зеленский почтил память жертв катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Иране. Как сообщили в Офисе президента, в аэропорту Борисполь глава государства возложил цветы...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.20, 09:52 Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.
Гордон Гордон  ·  09.01.20, 10:33 Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Международный аэропорт Борисполь, чтобы возложить цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране членов экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании…
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