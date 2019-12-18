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Зеленский подал в Раду законопроект по аресту топ-коррупционеров

Зеленский подал в Раду законопроект по аресту топ-коррупционеров (4 новости)

«ПРезидент считает, что освобождение из-под ареста является возможностью уклониться от наказания»

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает для суда возможность не назначать залог как альтернативу содержанию под стражей при избрании меры пресечения для лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2620 "О внесении изменения в ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Законопроект определен Зеленским как неотложный.

Документ предлагает дополнить ч.4 ст.183 пунктом, согласно которому суд, определяя для подозреваемого в коррупции лица меру пресечения в виде содержания под стражей, имеет право не назначать альтернативу в виде залога.

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Практика применения норм Уголовно-процессуального кодекса свидетельствует о том, что возможность внесения залога вместо ареста позволяет подозреваемому избежать наказания, сказано в пояснительной записке.

"Лицо, совершившее правонарушение, связанное с получением неправомерной выгоды, имея финансовые возможности и оплатив определенную сумму залога, которая даже может быть меньше размера неправомерной выгоды, избегает в дальнейшем содержание под стражей. Находясь на свободе, эти лица имеют возможность активно противодействовать усилиям правоохранительных органов, препятствовать установлению истины... При таких обстоятельствах у подозреваемого формируется чувство безнаказанности, откровенное пренебрежение к обстоятельств, свидетельствующих о его виновности, и, как следствие, создаются условия для совершения подобных действий в будущем", сказано в записке.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.12.19, 17:46 Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о новых правилах определения размера залога для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Апостроф Апостроф  ·  18.12.19, 20:36 Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение народных депутатов законопроект, который позволит судьям не назначать залог при избрании меры пресечения для подозреваемых в коррупции.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.12.19, 21:52 ПРезидент считает, что освобождение из-под ареста является возможностью уклониться от наказания.
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