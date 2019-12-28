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Зеленский подписал новый Избирательный кодекс

Зеленский подписал новый Избирательный кодекс (4 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс. Об этом сообщается на сайте парламента»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс. Об этом говорится на сайте парламента. "27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", – говорится в сообщении. Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому. Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось раньше. Избирательный кодекс был принят еще 11 июля 2019 года. Он отменял мажоритарную систему выборов, предлагая переход к партийным открытым спискам. Однако Зеленский ветировал документ, и в течение двух месяцев в Офисе президента подготовили свои правки, которые привели к созданию фактически нового законопроекта. Как ранее сообщал Фокус: 11 июля Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков. 14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс и предложил отправить его на доработку. Всего от главы государства поступило 17 замечаний к документу. В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  28.12.19, 09:35 Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс. Об этом сообщается на сайте парламента.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  28.12.19, 09:39 Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой 19 декабря
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.19, 12:28 Вибирати по-новому. Президент підписав виборчий кодекс України. З Верховної Ради на підпис Володимиру Зеленському документ передали напередодні. З нового року в Україні скасовується мажоритарна система…
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