Зеленский подписал новый Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс. Об этом говорится на сайте парламента. "27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", – говорится в сообщении. Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому. Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось раньше. Избирательный кодекс был принят еще 11 июля 2019 года. Он отменял мажоритарную систему выборов, предлагая переход к партийным открытым спискам. Однако Зеленский ветировал документ, и в течение двух месяцев в Офисе президента подготовили свои правки, которые привели к созданию фактически нового законопроекта. Как ранее сообщал Фокус: 11 июля Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков. 14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс и предложил отправить его на доработку. Всего от главы государства поступило 17 замечаний к документу. В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.