Зеленский подписал новый Избирательный кодекс (4 новости) «Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, который приняли депутаты Верховной Рады 19 декабря этого года. Об этом говорится на…»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №396-IX – Избирательный кодекс Украины с учетом его предложений. Как рассказали в парламенте, президент подписал закон еще 27 декабря.

Таким образом, теперь выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке. Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена. Но все это - только со следующих, причем, не досрочных парламентских выборов.

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