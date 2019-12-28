Зеленский подписал новый Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №396-IX – Избирательный кодекс Украины с учетом его предложений. Как рассказали в парламенте, президент подписал закон еще 27 декабря.
Таким образом, теперь выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке. Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена. Но все это - только со следующих, причем, не досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 20:39