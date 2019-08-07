Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Израилем: что это означает (5 новостей) «Президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 0223 о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль.…»

С момента вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем будут отменены ввозные пошлины для примерно 80% украинских промышленных товаров.Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа подписал закон о ратификации соглашения свободной торговле между Кабмином Украины и правительством государства Израиль. Соответствующая информация содержится на странице закона на сайте парламента.

21 января 2019 года в Иерусалиме оно было подписано. 11 июля 2019 года документ ратифицировала Верховная Рада.

Соглашение вступает в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированы регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для примерно 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в министерстве экономического развития и торговли Украины..