  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский подписал свой первый президентский указ
Политика
Апостроф Апостроф · · Обновлено в 04:31
Зеленский подписал свой первый президентский указ

Зеленский подписал свой первый президентский указ (6 новостей)

«Документ опубликован на сайте главы государства»

Вечером 20 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый на занятой должности указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Обновлено в 04:25 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

Обновлено в 04:31 В соответствии с конституцией Украины в его обязанности входит назначение и увольнение высшего командования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, присвоение высших воинских званий и формирования Совета национальной безопасности и обороны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  20.05.19, 23:44 После инаугурации президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что его первый указ будет о роспуске Верховной Рады VIII созыва. На президентском сайте опубликован указ о принятии Зеленским полномочий…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  20.05.19, 23:47 Документ опубликован на сайте главы государства.
Канал 112 Канал 112  ·  21.05.19, 02:28 • Инаугурация Зеленского: https://youtu.be/LVcganrRdBo • Все видео по теме инаугурации: https://is.gd/Di7053 Жители Одессы рассказали, что по их мнению должен сделать Зеленский в свой первый рабочий день…
Телеграф Телеграф  ·  21.05.19, 04:25 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.05.19, 04:31 Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ после вступления в должность. Согласно первому Указа №300/2019 глава государства взял на себя полномочия Верховного главнокомандующего вооруженных…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Вакарчук рассказал, кто будет финансировать его партию

Вакарчук рассказал, кто будет финансировать его партию
Вакарчук рассказал, кто финансирует партию &quot;Голос&quot;

Вакарчук рассказал, кто финансирует партию "Голос"
Против Порошенко подали первое заявление о совершении преступления

Против Порошенко подали первое заявление о совершении преступления
Зеленский подписал свой первый президентский указ

Зеленский подписал свой первый президентский указ
Гройсман заявил, что Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра Украины

Гройсман заявил, что Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра…
Совбез ООН обсуждает украинский &quot;языковый закон&quot; по инициативе Кремля (онлайн-трансляция)

Совбез ООН обсуждает украинский "языковый закон" по инициативе Кремля (онлайн-трансляция)
Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку

Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку
Германия выделила Украине 82 млн евро финансовой помощи

Германия выделила Украине 82 млн евро финансовой помощи
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Очередная звезда &quot;Аякса&quot; может сменить команду этим летом

Очередная звезда "Аякса" может сменить команду этим летом
Расследование по экспертам по делу о ДТП Зайцевой-Дронова возобновили - адвокат

Расследование по экспертам по делу о ДТП Зайцевой-Дронова возобновили -…
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +25°

В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до…
Остановить досрочные выборы в Раду оказалось невозможно

Остановить досрочные выборы в Раду оказалось невозможно
Онуфрій каже, що чекав конфлікту Епіфанія та Філарета

Онуфрій каже, що чекав конфлікту Епіфанія та Філарета
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда

Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Погода на вторник: в Украине обещают грозы и шквалы

Погода на вторник: в Украине обещают грозы и шквалы
Полтавцям на замітку: експерт спрогнозував, як заяви Зеленського вплинуть на курс гривні

Полтавцям на замітку: експерт спрогнозував, як заяви Зеленського вплинуть на…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.