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Зеленский подписал свой первый президентский указ (6 новостей) «Документ опубликован на сайте главы государства»

Вечером 20 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый на занятой должности указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Обновлено в 04:25 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

Обновлено в 04:31 В соответствии с конституцией Украины в его обязанности входит назначение и увольнение высшего командования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, присвоение высших воинских званий и формирования Совета национальной безопасности и обороны.