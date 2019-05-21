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Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов

Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов (5 новостей)

«Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата / Reuters Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Досрочные выборы…»

По словам сопредседателя депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталия Хомутынника, президент Украины Владимир Зеленский может 22 мая издать указ о роспуске Верховной Рады, и внеочередные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля.Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявил 21 мая журналистам, что сегодня на консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским главы парламентских фракций фактически признали, что парламентской коалиции в Верховной Раде не существовало два года, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Фактически на этой встрече был подтвержден факт несуществования действующей коалиции не только до пятницы прошлой недели, но и то, что коалиции не существовало уже почти два года. Фракции большинства… посчитали, сколько у них сегодня депутатов, и признали то, что всего в коалиции 216 народных депутатов", заявил Хомутынник.

Он добавил, что факт отсутствия коалиции в Верховной Раде "постоянно скрывался".

"По словам президента Украины, такой указ [о роспуске Верховной Рады] может быть издан уже завтра, и выборы будут назначены на 21 июля этого года", продолжил Хомутынник.

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Сразу после церемонии инаугурации 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Соответствующий президентский указ пока не опубликован. Глава государства также призвал членов Кабинета Министров Украины уйти в отставку.

21 мая в Администрации Президента состоялись консультации Зеленского с главами парламентских фракций.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко после консультаций заявил, что ориентировочно досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля, при этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала две даты: 21 июля или 28 июля.

В Реанимационном пакете реформ считают, что для роспуска Верховной Рады у Зеленского нет конституционных оснований.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении существования парламентской коалиции 17 мая. Согласно закону, президент не имеет права распускать Раду по истечению месячного срока, которое дается для формирования нового парламентского большинства.

Очередные выборы в парламент должны были пройти 27 октября 2019 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов»
Фото Коалиции не существовало два года, Зеленский может подписать указ о роспуске Рады 22 мая – Хомутынник
Фото Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов
Фото Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата
Фото Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил дату выборов (ДОКУМЕНТ)
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