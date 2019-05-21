Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Соответствующий указ о роспуске парламента опубликовал президент Владимир Зеленский.
"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:
1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.
3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
4. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины В. ЗЕЛЕНСКИЙ", - говорится в тексте.
Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.