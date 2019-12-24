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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 01:03
· Ликвидация · Зеленский подписал
Зеленский подписал закон, ликвидирующий "площадки Яценко"

Зеленский подписал закон, ликвидирующий "площадки Яценко" (8 новостей)

«ВРУ разблокировала этот закон 12 декабря»

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества".

Речь идет о ликвидации так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на оценке недвижимости.

Так, с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки недвижимости. Человек сможет получить справку об автоматической оценке недвижимости и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. Посредники в виде "площадок" больше нужны не будут.

В случае несогласия со стоимостью недвижимости гражданин вправе обратиться к субъекту оценочной деятельности и провести оценку по системе, которая действует сейчас.

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Согласно закону, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости.

Единую базу данных отчетов об оценке должны запустить не позднее 1 июля 2020 года.

Четыре площадки связывают с депутатом Антоном Яценко. Сам Яценко отрицает какую-либо связь с этими площадками.

В октябре финансовый комитет Верховной Рады провалил голосование за этот антикоррупционный законопроект. После чего возникли подозрения, что депутаты не голосовали, потому что получили собственную выгоду.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета.

Обновлено в 00:27 Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости известной как "площадки Яценко".

Обновлено в 01:03 Верховная Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении 5 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 12 декабря.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский подписал закон, ликвидирующий "площадки Яценко"»
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РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.19, 22:11 Во вторник, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2047-д, который ликвидирует так называемые "площадки Яценко". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.12.19, 22:18 ВРУ разблокировала этот закон 12 декабря
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.12.19, 22:34 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2047-д, который ликвидирует так называемые "площадки Яценко". Об этом говорится на сайте Верховной Рады.12 декабря Верховная Рада разблокировала…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.12.19, 23:37 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который, в частности, предусматривает ликвидацию так называемых «площадок Яценко»
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  25.12.19, 00:06 С 1 января вводится упрощенная модель оценки недвижимости
Украинская правда Украинская правда  ·  25.12.19, 00:27 Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости известной как "площадки Яценко".
Гордон Гордон  ·  25.12.19, 01:03 Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон предусматривает введение упрощенной модели оценки недвижимости с 1 января 2020 года и ликвидирует так называемые площадки Яценко –…
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