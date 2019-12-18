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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:40
· Аннексированный Крым · У Зеленского
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год (16 новостей)

«Документ нужен для выполнения минских договоренностей»

Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич назвал особый правовой статус Севастополя одной из причин оккупации полуострова в 2014 году.

Так он прокомментировал предлагаемые Владимиром Зеленским изменения в Конституцию, которые отменяют этот особый статус.

"О городе Севастополь никто не забыл. Есть отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев как столица имеет статус города-столицы и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус.

При этом, именно особый правовой статус Севастополя по факту стал одной из причин оккупации полуострова в 2014 году. Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, в дальнейшем это использовала для захвата наших территорий и решения войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства ".

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Кориневич добавил, что в международных документах, резолюциях международных организаций "АРК и Севастополь" зафиксированы как неотъемлемые части Украины, оккупированные Россией.

"Поэтому вопрос г. Севастополь вполне можно обсуждать в парламенте и подумать, например, о соответствующем переходном положение на время временной оккупации".

Обновлено в 18:34 Президент вернул закон со своей подписью в парламент.

Обновлено в 18:40 Особый порядок самоуправления в сепаратистских регионах Донбасса продлен до конца будущего года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год»
Фото Одна из причин оккупации: у Зеленского прокомментировали особый статус Севастополя
Фото Особый статус Донбасса: Зеленский поставил точку
Фото Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса еще на год
Фото "Особый статус" Донбасса: Зеленский подписал закон
Фото Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года
Фото Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год
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