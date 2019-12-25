Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон «О рынке электрической энергии», которым, в частности, предусматривается увеличение возможности госкомпании НАЭК «Энергоатом» продавать электричество на конкурентном рынке с 10% до 15%, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента. Отмечается, что целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период. Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, представляя законопроект, отметил, что документ позволяет урегулировать вопросы выполнения специальных обязательств по купле электроэнергии по «зеленому» тарифу, не допустить неконтролируемого роста цены электроэнергии, а также обязывает производителей электрической энергии подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» по ценам, не превышающим предельные, чтобы исключить создание искусственных дефицитов. Также законом предлагается до 1 июля 2023 года предоставить регулятору право устанавливать предельные цены на рынке «на сутки вперед» и на внутресуточном рынке.