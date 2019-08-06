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Зеленский подписал закон о &quot;зеленом&quot; тарифе для домашних солнечных электростанций

Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для домашних солнечных электростанций (9 новостей)

«Станциям установленным на земли вернули "зеленый тариф."»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать «зеленый» тариф на электроэнергию, отпущенную в энергосистему. Как отмечает Интерфакс-Украина, на сайте Верховной Рады сообщается, что закон возвращен с подписью президента. Ранее сообщалось, что ВР 11 июля приняла законопроект № 10357 и вернула владельцам малых наземных СЭС гарантии получения «зеленого» тарифа. Проблема предоставления ЗТ для наземных дСЭС (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о «зеленых» аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» (2712-VIII), опубликованного 21 мая. Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ — установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было — 30 кВт без ограничений месторасположения).

Обновлено в 17:41 Закон определяет порядок расчета «зеленого» тарифа для всех домашних солнечных электростанций

Обновлено в 18:00 Вторник, 6 августа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для домашних солнечных электростанций»
Фото Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для домашних солнечных электростанций
Фото Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для малых наземных СЭС
Фото Зеленский подписал закон о подключении частных домов к «зеленому тарифу»
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ТСН ТСН  ·  06.08.19, 15:57 Станциям установленным на земли вернули "зеленый тариф."
Finance Finance  ·  06.08.19, 16:14 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которых установлены не на крышах, а на земле, право на продажу лишней электроэнергии…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.08.19, 16:37 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать "зеленый"…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.08.19, 16:48 Президент реформировал закон об альтернативных источниках энергии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.19, 17:10 Президент Владимир Зеленский подписал закон №10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать "зеленый" тариф…
Фокус Фокус  ·  06.08.19, 17:32 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10357, который позволяет устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать "зеленый" тариф…
Главком Главком  ·  06.08.19, 17:41 Закон определяет порядок расчета «зеленого» тарифа для всех домашних солнечных электростанций
Finance Finance  ·  06.08.19, 18:00 Вторник, 6 августа. Про тарифы, ”зеленые” и не очень. Подписан закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре…
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