Зеленский подписал закон о &quot;зеленом&quot; тарифе для домашних солнечных электростанций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать «зеленый» тариф на электроэнергию, отпущенную в энергосистему. Как отмечает Интерфакс-Украина, на сайте Верховной Рады сообщается, что закон возвращен с подписью президента. Ранее сообщалось, что ВР 11 июля приняла законопроект № 10357 и вернула владельцам малых наземных СЭС гарантии получения «зеленого» тарифа. Проблема предоставления ЗТ для наземных дСЭС (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о «зеленых» аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» (2712-VIII), опубликованного 21 мая. Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ — установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было — 30 кВт без ограничений месторасположения).

Обновлено в 17:41 Закон определяет порядок расчета «зеленого» тарифа для всех домашних солнечных электростанций

Обновлено в 18:00 Вторник, 6 августа.