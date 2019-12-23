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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 23:54
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Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес (7 новостей)

«Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес 23.12»

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

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Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и / или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и / или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности"; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые).

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Обновлено в 22:39 "Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции", - говорится в сообщении.

Обновлено в 23:54 Продукцую будут проверять лишь при наличии оснований полагать, что она представляет опасность.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес»
Фото Зеленский подписал закон для снижения давления на бизнес со стороны государства
Фото Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес
Фото Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес
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Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.19, 21:32 Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора".
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Газета День Газета День  ·  23.12.19, 21:54 Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов…
Новый Регион Новый Регион  ·  23.12.19, 22:13 Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес 23.12.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 22:39 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора", который…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.12.19, 23:54 Продукцую будут проверять лишь при наличии оснований полагать, что она представляет опасность.
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