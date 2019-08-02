Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки Главы государства.
Глава государства уточнил, что по состоянию на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.
"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Владимир Зеленский.
Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу все заявления на увольнение от членов его команды.
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Обновлено в 13:58 В Кабинет министров Украины действительно поступало письмо из Офиса Президента с просьбой дать представление на увольнение с должности главы КГГА Виталия Кличко за подписью руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Копия письма была предоставлена КМУ в ответ на запрос Українських Новин.…
Обновлено в 14:05 Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана.