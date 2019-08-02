Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение (16 новостей) «Заявление пока не подписано»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки Главы государства.

Глава государства уточнил, что по состоянию на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу все заявления на увольнение от членов его команды.

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Обновлено в 13:58 В Кабинет министров Украины действительно поступало письмо из Офиса Президента с просьбой дать представление на увольнение с должности главы КГГА Виталия Кличко за подписью руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Копия письма была предоставлена КМУ в ответ на запрос Українських Новин.…

Обновлено в 14:05 Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана.