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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:05
· Президент Украины · Увольнение
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение (16 новостей)

«Заявление пока не подписано»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки Главы государства.

Глава государства уточнил, что по состоянию на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу все заявления на увольнение от членов его команды.

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Обновлено в 14:05 Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение»
Фото Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об увольнении
Фото Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об увольнении
Фото Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об увольнении
Фото Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, президент его пока не подписывал
Фото Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение
Фото Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение
Фото Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение Богдана
Фото Зеленский пролил свет на историю об «увольнении» Богдана
Фото Президент подтвердил, что заявление на увольнение написали "ключевые" члены его команды, и Богдан тоже
Фото Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
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Гордон Гордон  ·  02.08.19, 12:36 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении. Об этом он сказал журналистам во время визита в Ивано-Франковскую область, сообщает…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.08.19, 12:37 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана.
ТСН ТСН  ·  02.08.19, 12:38 Заявление пока не подписано.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.08.19, 12:38 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнения Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  02.08.19, 12:39 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 
Униан Униан  ·  02.08.19, 12:49 Глава государства уточнил, что по состоянию на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.08.19, 12:49 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана. Это произошло в ходе разговора с представителями СМИ в Одессе…
Facenews Facenews  ·  02.08.19, 12:53 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Одессе…
Газета День Газета День  ·  02.08.19, 12:54 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в…
Голос.UA Голос.UA  ·  02.08.19, 13:04 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава Офиса Президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.  Глава государства уточнил,…
Капитал Капитал  ·  02.08.19, 13:14 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнения Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. Как сообщается на официальном сайте…
Главком Главком  ·  02.08.19, 13:21 Владимир Зеленский уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана
0564.ua 0564.ua  ·  02.08.19, 13:27 Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Одессе в рамках рабочей поездки Главы государства.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.08.19, 13:58 В Кабинет министров Украины действительно поступало письмо из Офиса Президента с просьбой дать представление на увольнение с должности главы КГГА Виталия Кличко за подписью руководителя Офиса Президента…
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  02.08.19, 14:05 Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана.
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