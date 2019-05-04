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Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 18:16
· Президент Украины · Выборы · Досрочные выборы · Май
Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко (5 новостей)

«Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов. 

«Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов», - написал В.Кириленко в аккаунте в Твиттере в субботу.

При этом он отметил, что «все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное – так российская агрессия или «гражданский конфликт»?

«Избежать ответов уже не удастся», - написал В.Кириленко.

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Ранее в субботу В.Зеленский прибыл в Верховную Раду на встречу с руководителями парламентских фракций и сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.

Обновлено в 16:52 "Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов. Даже если и так, все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное – так российская агрессия или "гражданский конфликт"? Избежать ответов уже не удастся", -…

Обновлено в 18:16 4 мая перед встречей с главами фракций Верховной Рады Зеленский сообщил, что намерен предложить проголосовать за проведение инаугурации 19 мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко»
Фото Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко
Фото Кириленко: Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов
Фото Зеленский подтвердил, что хочет досрочных парламентских выборов, - вице-премьер Кириленко
Фото Кириленко: Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.05.19, 16:29 Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов.
Телеграф Телеграф  ·  04.05.19, 16:31 Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко.
Канал 112 Канал 112  ·  04.05.19, 16:52 Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов. Об этом он сообщил в…
Гордон Гордон  ·  04.05.19, 18:16 По словам вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому в инаугурационной речи "все равно придется" говорить о стратегии.Предложение новоизбранного…
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