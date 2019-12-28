Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться завтра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами. Об этом Зеленский сказал в селе Долгое-Калужское во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает Укринформ. По его словам, пока не завершина верификация всех лиц. "Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", – сказал президент. Он отметил, что этот вопрос является самой сложной задачей в этом году. Как ранее сообщал Фокус: Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года. По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца. В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек. 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года. Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.

Обновлено в 15:28 В ефірі телеканалу Еспресо Максим Джигун - політолог. #Еспресо #Обмін_полоненими #ДНР #формула #Росія Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 16:57 Президент Владимир Зеленский подтверждает, что обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и сепаратистами Донбасса запланирован на 29 декабря. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область в селе Долгое-Калушское, где инспектировал восстановленный после наводнения мост.