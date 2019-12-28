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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 16:57
· Область · Зеленский заявил
Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться завтра

Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться завтра (10 новостей)

«Обмен должен быть завтра. Мы ждем на это, заявил Зеленский»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами. Об этом Зеленский сказал в селе Долгое-Калужское во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает Укринформ. По его словам, пока не завершина верификация всех лиц. "Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", – сказал президент. Он отметил, что этот вопрос является самой сложной задачей в этом году. Как ранее сообщал Фокус: Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года. По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца. В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек. 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года. Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.

Обновлено в 15:28 В ефірі телеканалу Еспресо Максим Джигун - політолог. #Еспресо #Обмін_полоненими #ДНР #формула #Росія Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 16:57 Президент Владимир Зеленский подтверждает, что обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и сепаратистами Донбасса запланирован на 29 декабря. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область в селе Долгое-Калушское, где инспектировал восстановленный после наводнения мост.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться завтра»
Фото Зеленский подтвердил дату обмена пленными
Фото 29 декабря состоится обмен пленными – Зеленский
Фото Зеленский сказал, когда состоится следующий обмен удерживаемыми лицами
Фото Обмен удерживаемых лиц может состояться 29 декабря – Зеленский
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.12.19, 14:41 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в село Долгое-Калужское на Ивано-Франковщине. "Должен быть обмен завтра. Мы ждем…
Канал 112 Канал 112  ·  28.12.19, 14:43 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря. Об этом он сообщил в субботу во время визита на Прикарпатье. "Еще мы не сделали…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.12.19, 14:47 Президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, что завтра, 29 декабря, состоится обмен пленными. Об этом сообщает Укринформ."Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока…
Голос.UA Голос.UA  ·  28.12.19, 14:51 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает Укринформ. "Должен быть…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.19, 14:57 Президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, что завтра, 29 декабря, состоится обмен пленными.
Униан Униан  ·  28.12.19, 14:58 Обмен должен быть завтра. Мы ждем на это, заявил Зеленский.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.19, 15:02 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что освобождение незаконно удерживаемых в РФ украинцев может состояться 29 декабря, однако до сих пор не завершена процедура верификации…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.19, 15:28 В ефірі телеканалу Еспресо Максим Джигун - політолог.  #Еспресо #Обмін_полоненими #ДНР #формула #Росія Telegram - https://t.me/espresotb
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  28.12.19, 16:57 Президент Владимир Зеленский подтверждает, что обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и сепаратистами Донбасса запланирован на 29 декабря. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую…
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