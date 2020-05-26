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Зеленский поговорил с президентом Словакии об возобновлении работы аэропорта «Ужгород»

Зеленский поговорил с президентом Словакии об возобновлении работы аэропорта «Ужгород» (4 новости)

«Президент Украины рассчитывает на скорейшее согласование сделки»

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта «Ужгород». «Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование сделки Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мер наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах», — отметил Зеленский в разговоре, сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили меры политического диалога на ближайший период и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Зеленский выразил убеждение, что продолжение активного политического диалога на всех уровнях будет способствовать...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 14:17 Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил необходимость подписания соглашения, необходимого для разблокирования работы Международного аэропорта…
Униан Униан  ·  26.05.20, 14:36 Президент Украины рассчитывает на скорейшее согласование сделки.
Канал 112 Канал 112  ·  26.05.20, 15:02 Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил необходимость подписания соглашения, необходимого для разблокирования работы Международного…
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