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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 11:56
· Аннексированный Крым
Зеленский помог певцу, выступавшему в Крыму, проехать в Украину

Зеленский помог певцу, выступавшему в Крыму, проехать в Украину (9 новостей и 1 видео)

«Шведский музыкант выступил в шоу Вечерний квартал»

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

Он также сообщил о снятии запрета въезда в Украину.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец.

Также на видео присутствует артист Квартала Степан Казанин. Он сказал Alban: "We love USA very much" (Мы очень любим США - англ.). 

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dralbanofficial (@dralbanofficial) 15 Дек 2019 в 9:57 PST

Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения, поет в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.

Ранее СМИ сообщили, что запрещенному российскому актеру Сватов разрешили въезд в Украину. СБУ разрешила въезд в Украину Федору Добронравову еще в июне 2019 года. Тогда суд признал незаконным ограничение актеру права на въезд в страну.

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Обновлено в 11:00 Dr. Alban ранее выступал на концерте у оккупантов. А перед новым годом уже в Украине назвал Крым "спорным полуостровом".

Обновлено в 11:56 Шведский хитмейкер и звезда 80-х Dr. Alban (Доктор Албан) поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который помог ему в декабре прошлого года попасть в Киев и выступить в новогодней программе студии "Квартал 95". Все бы ничего, вот только ранее, как отметил 62-летний артист, ему запретили въезд в Украину из-за гастролей в оккупированном Россией Крыму.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский помог певцу, выступавшему в Крыму, проехать в Украину»
Фото Зеленский помог снять запрет на въезд Dr. Alban и встретился с певцом в Киеве
Фото Выступавшего в Крыму Dr. Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского
Фото Зеленский встретился с певцом Dr. Alban в Киеве
Фото Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского
Фото Зеленский встретился с певцом Dr. Alban в Киеве
Фото Пореченков и Охлобыстин тоже приедут в Украину?
Фото Звезда 80-х Dr. Alban угодил под запрет в Украине из-за Крыма, но Зеленский и "Квартал" все "порешали"/62-летний певец встретился в Киеве с президентом Украины и поблагодарил его за помощь
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Канал 112 Канал 112  ·  05.01.20, 09:18 В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский музыкант и певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в страну после концерта в аннексированном Крыму. Певец написал в своем Instagram, что ему…
Главред Главред  ·  05.01.20, 10:04 Шведский певец Dr. Alban, который получил огромную популярность благодаря своему хиту It's My Life, сообщил о том, что ему сняли запрет на въезд в Украину.  Артист уже успел принять участие...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  05.01.20, 10:26 Выяснилось, что в новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  05.01.20, 10:35 В шоу "Вечерний квартал", которое показали в новогоднюю ночь, выступил шведский певец Dr. Alban. По его словам, его приезду в Киев посодействовал сам президент Украины Владимир Зеленский, так как певец…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.20, 11:00 Dr. Alban ранее выступал на концерте у оккупантов. А перед новым годом уже в Украине назвал Крым "спорным полуостровом".
Апостроф Апостроф  ·  05.01.20, 11:56 Шведский хитмейкер и звезда 80-х Dr. Alban (Доктор Албан) поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который помог ему в декабре прошлого года попасть в Киев и выступить в новогодней программе…
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