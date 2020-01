Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

Он также сообщил о снятии запрета въезда в Украину.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец.

Также на видео присутствует артист Квартала Степан Казанин. Он сказал Alban: "We love USA very much" (Мы очень любим США - англ.).

Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения, поет в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.

Ранее СМИ сообщили, что запрещенному российскому актеру Сватов разрешили въезд в Украину. СБУ разрешила въезд в Украину Федору Добронравову еще в июне 2019 года. Тогда суд признал незаконным ограничение актеру права на въезд в страну.

Обновлено в 11:00 Dr. Alban ранее выступал на концерте у оккупантов. А перед новым годом уже в Украине назвал Крым "спорным полуостровом".

Обновлено в 11:56 Шведский хитмейкер и звезда 80-х Dr. Alban (Доктор Албан) поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который помог ему в декабре прошлого года попасть в Киев и выступить в новогодней программе студии "Квартал 95". Все бы ничего, вот только ранее, как отметил 62-летний артист, ему запретили въезд в Украину из-за гастролей в оккупированном Россией Крыму.