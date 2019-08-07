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Украина
Капитал Капитал · · Обновлено в 18:07
· Аннексированный Крым · Зеленский заявил
Зеленский пообещал крымским татарам упростить посещение оккупированного полуострова

Зеленский пообещал крымским татарам упростить посещение оккупированного полуострова (4 новости)

«По мнению Зеленского, Крым обязательно вернется в Украину и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом»

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что аннексированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины. "Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники", - сказал Зеленский на встрече с украинской общиной в Анкаре в среду, передает Интерфакс-Украина. Глава украинского государства отметил, что в последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и поблагодарил их представителей за помощь Украине. "Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу. Благодарим за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную – что важно – помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей", - сказал Зеленский. Он также нонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из оккупированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на оккупированном полуострове. "Заверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимает, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время мы на законодательном уровне утвердим положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма", - сказал Зеленский.

Обновлено в 18:07 По его словам, украина привлекала и в дальнейшем будет привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму, одновременно украинская власть внимательно изучает проблемы крымских татар-переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым из-за российской агрессии.

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Главком Главком  ·  07.08.19, 17:23 По мнению Зеленского, Крым обязательно вернется в Украину и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.08.19, 17:58 Положение, которое упростит получение крымским татарам разрешения для посещения Крыма, будет утверждено на законодательном уровне в ближайшее время
ForUm ForUm  ·  07.08.19, 18:07 Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешений для переселенцев на посещение Крыма.Об этом он заявил в Анкаре во время встречи с представителями…
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