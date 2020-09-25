  1. Главная
  2. Новости
  3. Зеленский поручил автопрому разработать стратегию развития автомобильной отрасли
Капитал Капитал ·
· Стратегия
Зеленский поручил автопрому разработать стратегию развития автомобильной отрасли

Зеленский поручил автопрому разработать стратегию развития автомобильной отрасли (4 новости)

«В рамках рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой ЧАО Еврокар»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям автомобильной промышленности страны совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли страны. «Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана», — предложил Зеленский во время посещения завода «Еврокар» в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщает пресс-служба президента. Он также отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе. «Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Поэтому промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм та...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.09.20, 18:31 В рамках рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой ЧАО "Еврокар".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 18:33 Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям автомобильной промышленности страны совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства…
Униан Униан  ·  25.09.20, 18:56 Президент убежден, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику на торговле.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Украине могут внести изменения в Избирательный кодекс из-за большого количества кандидатов с одинаковыми фамилиями

В Украине могут внести изменения в Избирательный кодекс из-за большого…
Зеленский назвал главную особенность местных выборов

Зеленский назвал главную особенность местных выборов
В Украине за месяц вырос госдолг

В Украине за месяц вырос госдолг
В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei

В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei
В Украине поступили в продажу автомобили LADA отечественного производства: фото и цены

В Украине поступили в продажу автомобили LADA отечественного производства: фото…
Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не имеет никакого влияния на партию, – Джангиров  

Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не…
&quot;Выстрелил – забыл&quot;: в Украине создали уникальную линейку головок самонаведения для управляемых ракет

"Выстрелил – забыл": в Украине создали уникальную линейку головок самонаведения…
ВИДЕО. Юрген Клопп - об Арсенале, Артете и победной серии Ливерпуля

ВИДЕО. Юрген Клопп - об Арсенале, Артете и победной серии…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.