Зеленский поручил запустить проект еМалятко до 1 января 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ввести проект «еМалятко» до 1 января 2020 года. Об этом он заявил во время совещания по вопросам реализации комплексных электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг, или «Государство в смартфоне» является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократический ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект «еМалятко» до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры», - заявил Зеленский.

Так, указом Президента Украины «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам» предусмотрена реализация трех комплексных электронных проектов, а именно:

- «еМалятко» - возможность получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме. Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества документов – с 37 до одного.

В апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март

- ID 14 - одновременная регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время оформления паспорта гражданина Украины. Предусматривается сокращение количества документов от ребенка на четыре, что в среднем составит минус более 6 млн документов в год.

- Место регистрации ребенка - возможность зарегистрировать место проживания ребенка онлайн. Предусматривается сокращение количества документов от ребенка на четыре, что в среднем составит минус более чем 3 млн документов в год.

«Проект «еМалятко» - уникальный не только в Украине, но и в мире. Например, в Сербии и Канаде реализован проект «5 в 1», в Новой Зеландии и Австралии - «3 в 1». Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления им», - отметил советник президента Михаил Федоров. По его словам, профильные центральные органы исполнительной власти до 7 августа должны подготовить отраслевые планы и определить руководителей подпроектов. А уже 9 августа состоится обсуждение общего плана реализации проекта.

Справка. В рамках проекта «еМалятко» по одному заявлению можно будет получить такие 10 услуг:

1) государственная регистрация рождения ребенка;

2) регистрации места проживания родившегося ребенка;

3) назначение помощи при рождении ребенка;

4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке;<

Обновлено в 10:13 Президент Украины Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.

Обновлено в 11:01 Президент Украины Владимир Зеленский поручил реализовать проект «еМалятко» до 1 января 2020 года. «Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг или „Государство в смартфоне“ является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократическое ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект „еМалятко“ до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры», — цитирует президента Украины его пресс-служба во вторник, ссылаясь на итоги совещания по вопросам реализации комплексных электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов. Советник президента Михаил Федоров подчеркнул, что проект «еМалятко» — уникальный не только в Украине, но и в мире. «Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления им», — сказал он. По его словам, профильные центральные органы исполнительной власти до 7 августа должны подготовить отраслевые планы и определить руководителей подпроектов, а уже 9 августа состоится обсуждение общего плана реализации проекта. Проект «еМалятко» предусматривает, что по одному заявлению сразу в роддоме можно будет получить 10 госуслуг: 1) государственная регистрация рождения ребенка; 2) регистрация места проживания родившегося ребенка; 3) назначение помощи при рождении ребенка; 4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; 5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов; 6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; 7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; 8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; 9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; 10) назначение помощи многодетным семьям. Реализация электронного проекта «еМалятко» предусмотрена указом президента Украины «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам» и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов — с 37 до одного. Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса