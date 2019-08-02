Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и дороги (4 новости) «Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ивано-Франковск. Об этом в…»

Во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с реконструкцией и перспективами развития инфраструктуры международного аэропорта «Ивано-Франковск». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Директор аэропорта Петр Осипенко сообщил, что с 2010-го аэропорт предоставлен в концессию на 30 лет компании «Скорзонера». Согласно условиям договора, она обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.

С тех пор концессионер перечислил в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировал 18 млн грн. Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции – 2,14 млрд грн.

Глава государства поручил руководству облгосадминистрации обеспечить координацию всех заинтересованных сторон для реализации проекта реконструкции аэровокзала, проконтролировать подготовку нового договора с концессионером и обеспечить его воплощение. Также Президент обратился в Министерство финансов с просьбой включить в проект государственного бюджета на 2020 год необходимые расходы для реализации проекта на основании обобщенных предложений Министерства обороны, которому принадлежит взлетная полоса, и Министерства инфраструктуры.

Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт

«Мы все заинтересованы в том, чтобы был аэропорт. Государство хочет помочь», - сказал Зеленский.

Глава государства призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.

«Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Все честно», - подчеркнул Президент.

Во время совещания с представителями общественности Ивано-Франковской области Зеленский отметил, что через полтора года в Ивано-Франковске должен появиться современный международный аэропорт, и призвал местный бизнес присоединиться к этому проекту.

«Мы увидели ваш якобы аэропорт, он неплохо выглядит. Но мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания народным депутатом - директор компании «Скорзонера», - ред.), что начнем строить аэропорт очень быстро. И мы очень хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был действительно хороший международный аэропорт», - резюмировал президент.