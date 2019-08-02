  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и дороги
Политика
ForUm ForUm ·
· Аэропорт · Президент Украины · Область · Международный аэропорт · Перспектива · Аэропорт Киева
Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и дороги

Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и дороги (4 новости)

«Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ивано-Франковск. Об этом в…»

Во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с реконструкцией и перспективами развития инфраструктуры международного аэропорта «Ивано-Франковск». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Директор аэропорта Петр Осипенко сообщил, что с 2010-го аэропорт предоставлен в концессию на 30 лет компании «Скорзонера». Согласно условиям договора, она обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.

С тех пор концессионер перечислил в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировал 18 млн грн. Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции – 2,14 млрд грн.

Глава государства поручил руководству облгосадминистрации обеспечить координацию всех заинтересованных сторон для реализации проекта реконструкции аэровокзала, проконтролировать подготовку нового договора с концессионером и обеспечить его воплощение. Также Президент обратился в Министерство финансов с просьбой включить в проект государственного бюджета на 2020 год необходимые расходы для реализации проекта на основании обобщенных предложений Министерства обороны, которому принадлежит взлетная полоса, и Министерства инфраструктуры.

Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт

«Мы все заинтересованы в том, чтобы был аэропорт. Государство хочет помочь», - сказал Зеленский.

Глава государства призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.

«Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Все честно», - подчеркнул Президент.

Во время совещания с представителями общественности Ивано-Франковской области Зеленский отметил, что через полтора года в Ивано-Франковске должен появиться современный международный аэропорт, и призвал местный бизнес присоединиться к этому проекту.

«Мы увидели ваш якобы аэропорт, он неплохо выглядит. Но мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания народным депутатом - директор компании «Скорзонера», - ред.), что начнем строить аэропорт очень быстро. И мы очень хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был действительно хороший международный аэропорт», - резюмировал президент.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.08.19, 16:57 Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа посетил Ивано-Франковск и поставил задачу, чтобы через полтора года в областном центре был построен международный аэропорт. Президент также призвал местных…
Капитал Капитал  ·  02.08.19, 17:12 Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Ивано-Франковск». Об этом…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.08.19, 18:06 Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ивано-Франковск. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на троллинг Богдана

«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на…
Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и дороги

Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и…
До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос

До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос
ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку, – СМИ

ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку, – СМИ
Конфискованный у РФ ЗРК &quot;Печора&quot; и 36 ракет к нему переданы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конфискованный у РФ ЗРК "Печора" и 36 ракет к нему…
Волкер: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу

Волкер: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу
НАТО: Россия несет исключительную ответственность за смерть ракетного договора

НАТО: Россия несет исключительную ответственность за смерть ракетного договора
УДАР может возглавить Владимир Кличко

УДАР может возглавить Владимир Кличко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полиция нашла огромнейшую партию конопли в поле на Буковине: фото и видео &quot;улова&quot;

Полиция нашла огромнейшую партию конопли в поле на Буковине: фото…
Приметы и праздники 3 августа: что нельзя делать

Приметы и праздники 3 августа: что нельзя делать
&quot;Горький опыт&quot;: &quot;слуга народа&quot; Беленюк раскритиковал идею партии

"Горький опыт": "слуга народа" Беленюк раскритиковал идею партии
Лучшие фильмы о сексе

Лучшие фильмы о сексе
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску

Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся…
Каменских поделилась соблазнительным фото на яхте

Каменских поделилась соблазнительным фото на яхте
Кличко заявил, что идея о досрочных местных выборах не поддерживается мэрами украинских городов

Кличко заявил, что идея о досрочных местных выборах не поддерживается…
Стало известно, как шоколад влияет на психику

Стало известно, как шоколад влияет на психику
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.