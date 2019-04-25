Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан (4 новости) «Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения…»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины. «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — цитирует В.Зеленского его пресс-служба.