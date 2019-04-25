  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан
Политика
Капитал Капитал ·
· Президент Украины
Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан

Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан (4 новости)

«Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения…»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины. «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — цитирует В.Зеленского его пресс-служба.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.04.19, 13:50 Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.04.19, 13:53 Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.04.19, 13:58 Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Посягательство на суверенитет Украины: в ЕС прокомментировали паспортный указ Путина

Посягательство на суверенитет Украины: в ЕС прокомментировали паспортный указ Путина
Новинский требует мораторий на закон о языке и не только

Новинский требует мораторий на закон о языке и не только
&quot;Полный, абсолютный провал&quot;: Путин впервые прокомментировал победу Зеленского

"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского
В &quot;ДНР&quot; хотят упростить пересечение &quot;границы&quot; с РФ

В "ДНР" хотят упростить пересечение "границы" с РФ
Данилюк рассказал, кого Зеленский может назначить генпрокурором

Данилюк рассказал, кого Зеленский может назначить генпрокурором
Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО

Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО
Рада ввела штрафы за нарушение закона о государственном языке

Рада ввела штрафы за нарушение закона о государственном языке
Языковой закон: главные мифы и &quot;страшилки&quot;

Языковой закон: главные мифы и "страшилки"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир VS Владимир: эксперт объяснил, почему Путин очень боится Зеленского

Владимир VS Владимир: эксперт объяснил, почему Путин очень боится Зеленского
Хацкевич и игроки Динамо встретятся с детьми, пострадавшими от аварии на ЧАЭС

Хацкевич и игроки Динамо встретятся с детьми, пострадавшими от аварии…
Рада взяла 64 млн евро кредита на очистку воды в Мариуполе

Рада взяла 64 млн евро кредита на очистку воды в…
Российские паспорта в ОРДЛО: Литва настаивает на ужесточении санкций

Российские паспорта в ОРДЛО: Литва настаивает на ужесточении санкций
Ущерб экологии в портах Украины оценивается в 5 млн грн

Ущерб экологии в портах Украины оценивается в 5 млн грн
Илон Маск расширяет границы: в Tesla работают над созданием страхового продукта

Илон Маск расширяет границы: в Tesla работают над созданием страхового…
Дибала: Я наслаждаюсь игрой с Роналду

Дибала: Я наслаждаюсь игрой с Роналду
Беглый Онищенко вернется в Украину: СМИ узнали подробности

Беглый Онищенко вернется в Украину: СМИ узнали подробности
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.