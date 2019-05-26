  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Зеленский поздравил киевлян с Днем города
Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:37
· Город
Зеленский поздравил киевлян с Днем города

Зеленский поздравил киевлян с Днем города (4 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье, 26 мая, поздравил жителей Киева и гостей столицы с Днем города. Свои поздравления…»

Президент Украины Владимир Зеленский считает Киев "гордым и суровым городом", который никого не оставляет равнодушным. Об этом глава государства написал в поздравлении киевлянам с Днем города на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 мая.

Зеленский рассказал, что переехал жить в Киев в 2003 году.

"По себе знаю, что у столицы особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и суровый город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным", – написал он.

По словам Зеленского, у Киева есть "уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным".

Аэропорт Стамбул изменил написание четырех украинских городов
Аэропорт Стамбул изменил написание четырех украинских городов

"Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумения". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим", – добавил он.

"В этом городе нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!", – резюмировал президент.

Ранее Владимир Зеленский "дважды" поздравил украинцев с Днем вышиванки. Сначала он опубликовал тест на русском языке, но вскоре удалил его и написал по-украински.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 15:37

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  26.05.19, 10:20 Президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье, 26 мая, поздравил жителей Киева и гостей столицы с Днем города. Свои поздравления он выразил в соцсети Facebook."Я переехал в Киев в 2003 году.…
Гордон Гордон  ·  26.05.19, 11:38 Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя киевлян в Facebook, отметил, что столица может как "перемолоть" приезжих, так и стать для них родной.Киев, который 26 мая отмечает День города, является…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Пленный командир «Яны Капу» Олег Мельничук празднует 24-летие

Пленный командир «Яны Капу» Олег Мельничук празднует 24-летие
Поцелуи, Турция и личный самолёт: Потап и Каменских показали, как проводят медовый месяц

Поцелуи, Турция и личный самолёт: Потап и Каменских показали, как…
Из-за Филарета Поместная церковь Украины может потерять Томос

Из-за Филарета Поместная церковь Украины может потерять Томос
Зеленский поздравил киевлян с Днем города

Зеленский поздравил киевлян с Днем города
Скандальный &quot;мост Кличко&quot; подорожал еще на 73 миллиона гривень

Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень
Видео дня: В Николаеве люди раздеваются до трусов, чтобы перейти затопленные улицы

Видео дня: В Николаеве люди раздеваются до трусов, чтобы перейти…
Филарет пришел на литургию к Епифанию

Филарет пришел на литургию к Епифанию
Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков

Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Панду-альбиноса впервые сняли в дикой природе

Панду-альбиноса впервые сняли в дикой природе
Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне

Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне
Как удалить жир с кухонной мебели: лучшие эко-альтернативы

Как удалить жир с кухонной мебели: лучшие эко-альтернативы
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт

Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Австралийка делает для сына ланчи в виде сказочных персонажей и знаменитостей

Австралийка делает для сына ланчи в виде сказочных персонажей и…
Природна аномалія на Запоріжжі та потужна злива в Миколаєві: яка наразі ситуація в областях (Відео)

Природна аномалія на Запоріжжі та потужна злива в Миколаєві: яка…
На должность премьер-министра Великобритании претендуют 8 человек

На должность премьер-министра Великобритании претендуют 8 человек
В Киеве обнаружено 29 снарядов времен Второй мировой войны

В Киеве обнаружено 29 снарядов времен Второй мировой войны
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.