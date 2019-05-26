Зеленский поздравил киевлян с Днем города (4 новости) «Президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье, 26 мая, поздравил жителей Киева и гостей столицы с Днем города. Свои поздравления…»

Президент Украины Владимир Зеленский считает Киев "гордым и суровым городом", который никого не оставляет равнодушным. Об этом глава государства написал в поздравлении киевлянам с Днем города на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 мая.

Зеленский рассказал, что переехал жить в Киев в 2003 году.

"По себе знаю, что у столицы особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и суровый город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным", – написал он.

По словам Зеленского, у Киева есть "уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным".

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"Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумения". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим", – добавил он.

"В этом городе нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!", – резюмировал президент.

Ранее Владимир Зеленский "дважды" поздравил украинцев с Днем вышиванки. Сначала он опубликовал тест на русском языке, но вскоре удалил его и написал по-украински.

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Обновлено в 15:37