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УНН УНН · · Обновлено в 11:27
· Праздник
Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом

Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом (9 новостей)

«Глава государства пожелал всех благ мусульманским семьям»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Уважаемые соотечественники! Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан-Байрам. Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Истинная забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье. Крепкого здоровья вам, счастья и радости", - говорится в поздравлении.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня закончился священный месяц ислама Рамадан.

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Обновлено в 11:21 Поздравления для мусульман Украины опубликовано на официальном сайте Президента Украины.

Обновлено в 11:27 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Рамазан-Байрам

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом»
Фото Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом
Фото Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником  Ураза-Байрам
Фото Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам
Фото Зеленский поздравил украинских мусульман с великим праздником
Фото Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам
Фото Зеленский поздравил всех мусульман Украины с большим праздником
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Новый Регион Новый Регион  ·  24.05.20, 09:58 Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Р«Уважаемые соотечественники! Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.20, 10:06 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником  Ураза-Байрам, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.20, 10:07 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
ТСН ТСН  ·  24.05.20, 10:19 Глава государства пожелал всех благ мусульманским семьям.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.20, 10:45 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам. Об этом говорится в сообщении прес-службы Офиса президента. "Уважаемые соотечественники! Примите сердечные…
Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 11:01 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев мусульман с праздником Рамазан-Байрам.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.05.20, 11:21 С вечера 23 мая по вечер 24 мая 2020 года мусульмане во всем мире отмечают Рамазан-Байрам или Праздник разговения. Другие названия этого праздника Ораза-байрам или Ураза-байрам. По этому случаю Президент…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.05.20, 11:27 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Рамазан-Байрам
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