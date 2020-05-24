Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Уважаемые соотечественники! Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан-Байрам. Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Истинная забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье. Крепкого здоровья вам, счастья и радости", - говорится в поздравлении. Как сообщалось ранее в УНН, сегодня закончился священный месяц ислама Рамадан....

Обновлено в 11:21 Поздравления для мусульман Украины опубликовано на официальном сайте Президента Украины.

Обновлено в 11:27 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Рамазан-Байрам