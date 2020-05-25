Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьера Израиля

В понедельник, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский в ходе разговора поздравил главу израильского правительства со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности. Также стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией Covid-19.
"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.
В свою очередь Нетаньяху отметил, что израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины.
Кроме того, президент Украины призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего Соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019.
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