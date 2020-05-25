Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьера Израиля (3 новости) «Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность и пожелал успехов в…»

В понедельник, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский в ходе разговора поздравил главу израильского правительства со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности. Также стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией Covid-19.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.

В свою очередь Нетаньяху отметил, что израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины.

Кроме того, президент Украины призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего Соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019.

Также Н...