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Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьера Израиля

Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьера Израиля (3 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность и пожелал успехов в…»

В понедельник, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский в ходе разговора поздравил главу израильского правительства со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности. Также стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией Covid-19.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.

В свою очередь Нетаньяху отметил, что израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины.

Кроме того, президент Украины призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего Соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019. 

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УНН УНН  ·  25.05.20, 13:35 “Поздравил Беньямина Нетаньяху с назначением на должность Премьер-министра. Израиль — пример эффективной борьбы с COVID19. Во время пандемии двусторонняя торговля…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 14:52 Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности.
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