Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, о чем будет говорить с главами парламентских фракций. Даты инаугурации он назвал основным вопросом.Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней встрече с главами парламентских фракций намерен предложить проголосовать за проведение инаугурации 19 мая. Об этом он сообщил журналистам у здания Верховной Рады, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем", отметил Зеленский.

Он отметил, что на встрече могут обсуждаться и другие вопросы.

"Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", добавил новоизбранный президент.

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Он также ответил на вопрос журналиста, есть ли у него предложения к Верховной Раде относительно выдаси РФ российских паспортов жителям ОРДЛО:

"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все".

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка избирателей составила 61,37%. Согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, которые были опубликованы в правительственной газете "Голос Украины", новым президентом Украины стал шоумен Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов за него проголосовали 13,5 млн человек. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей за него проголосовали 4,5 млн человек.

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов не позднее 3 июня. Дату должна определить Верховная Рада.

3 мая первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14 17 мая.

В Раде зарегистрировали проект постановления с предложением провести инаугурацию Зеленского 19 мая.