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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 14:28
· Туризм
Зеленский предложил отменить визы для ряда стран, граждане которых часто лечатся в Украине

Зеленский предложил отменить визы для ряда стран, граждане которых часто лечатся в Украине (7 новостей)

«Президент Украины предложил развивать медицинский туризм»

Президент Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, сообщает Укринформ. "Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться к Министерству иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", - сказал Зеленский. Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален. В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса президента Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.

Обновлено в 14:00 Президент Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, сообщает Укринформ. "Мы можем составить…

Обновлено в 14:28 Ранее сообщалось, что 3 августа Зеленский посетит с рабочей поездкой Львовскую область. В отеле Rixos в Трускавце перед приездом президента Украины Владимира Зеленского усилили меры безопасности.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский предложил отменить визы для ряда стран, граждане которых часто лечатся в Украине»
Фото Зеленский планирует развивать медицинский туризм в Украине
Фото Зеленский предложил отменить визы для ряда стран, граждане которых часто лечатся в Украине
Фото Медицинский туризм в Украине: Зеленский предложил отменить визы для ряда стран
Фото Для стимулирования медицинского туризма: Зеленский предложил отменить визы для ряда стран
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  03.08.19, 11:05 Владимир Зеленский примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.08.19, 12:47 Президент Владимир Зеленский, к приезду которого в Трускавце ввели дополнительный меры безопасности, намерен передать Министерству иностранных дел список стран, для которых стоило бы ввести безвизовый…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.08.19, 13:26 Президент Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми стоит отменить визовый режим. Цель - развитие в Украине медицинского туризма.
ТСН ТСН  ·  03.08.19, 13:43 Президент Украины предложил развивать медицинский туризм.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.08.19, 13:50 На лечение за границу едут втрое больше людей, чем приезжают в Украину, заявил президент.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  03.08.19, 14:28 Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы для ряда стран для стимулирования медицинского туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. "Я думаю, что мы можем подготовить…
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