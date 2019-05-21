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Фокус Фокус · · Обновлено в 17:26
Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду

Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду (25 новостей)

«На сегодня в Раду проходят партии, набравшие более 5%»

Президент Владимир Зеленский предложил на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство и уменьшить проходной барьер в парламент.

Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник после консультаций глав парламентских фракций и депутатских групп с главой государства.

"Первая правка – это отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить барьер до 3%. Еще дискутировалась третья правка, она была предложена от фракций, это уточнение норм об императивном мандате", – рассказал Хомутынник.

"Со слов президента Украины, такой указ может быть издан уже завтра и выборы будут назначены на 21 июля", – заявил Хомутынник.

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Сейчас в Украине смешанная избирательная система. Половина народных депутатов проходит в Раду по спискам партий, которые набирают на выборах более 5% голосов. Остальные парламентарии избираются по мажоритарной системе.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Во время своей речи Зеленский заявил о роспуске Рады восьмого созыва. Консультации по этому поводу между главами парламентских фракций и главой государства начались сегодня в 10:20. В Блоке Петра Порошенко заявили, что готовы в проведению досрочных выборов, но их назначение должно проводится в соответствии с нормами законодательства. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что роспуск парламента неконституционный, но его партия все равно примет участие в досрочных выборах в Раду. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что поддерживает решение Зеленского о роспуске парламента, но говорит, что еще этот парламент должен сделать свою работу. 

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает решение Зеленского о роспуске Верховной Рады и готов к досрочным парламентским выборам. 

Народный фронт также заявил, что примет участие в "сомнительных" досрочных выборах. По итогам консультаций с Зеленский вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что досрочные выборы будут назначены на 21 или на 28 июля.

Обновлено в 16:32 "Снижение проходного барьера в Раду до 3% приведет к увеличению колисества фракций. Пока трудно сказать сколько, но 7-8 может быть точно. При проходном барьере в 5%, по нынешним рейтингам, 4, максимум 5 партий, скорее всего, пройдет", - сказал Фесенко.

Обновлено в 17:26 По его словам, барьер в 3% дает больше шансов на прохождение в ВР, например, партии Анатолия Гриценко, Игоря Смешко, партии «Свобода», также потенциальная партия, которая может пройти, - это «Видродження».

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