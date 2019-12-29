  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь"
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 00:42
· Президент Украины · Боевики · Самолет · Освобождение · Украинцы
Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь"

Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" (17 новостей)

«Бывших заложников встречают родственники и президент Зеленский»

76 украинцев, которых сегодня освободили из плена боевиков "ЛДНР", в аэорпорту Борисполь будет встречать президент Украины Владимир Зеленский. Вечером 29 декабря самолет с 76 украинцами, которых удерживали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вылетел в Борисполь, информирует пресс-служба Офиса президента в Telegram.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева [в Харьковской области]. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины [Владимир Зеленский]", сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель во время общения с журналистами в Борисполле сказала, что глава государства уже прибыл в аэропорт, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Прибытие самолета, по ее словам, ожидается после 21.00.

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева
Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

[/TWITTER]

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Служба безопасности Украины опубликовала список освобожденных, в который вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Обновлено в 23:26 Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече в аэропорту "Борисполь" освобожденных в результате обмена 76 украинцев.

Обновлено в 00:42 Обмен онлайн: https://youtu.be/snLyjVEh62o Все видео по теме: https://go.112.ua/s6xUv Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего с ОРДЛО освободили 81 человека - 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 остались на оккупированных территориях Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y #112Украина

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь"»
Фото "Состоял в сговоре против беспредела ЛНР": украинский пленный рассказал о пребывании в ОРДЛО
Фото Стало известно, когда освобожденные украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь"
Фото Самолет с освобожденными из ОРДЛО украинцами вылетел в Борисполь - Офис президента
Фото Зеленский в аэропорту "Борисполь" ждёт самолет с освобожденными украинцами
Фото Самолет с освобожденными с ОРДЛО украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"
Фото В аэропорту "Борисполь" бывших пленных ОРДЛО встречают их семьи и президент Зеленский
Фото Освобожденные из плена украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь"
Фото Самолет с освобожденными в рамках обмена украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  29.12.19, 17:18 Освобожденный из плена ОРДЛО Александр Данильченко рассказал о том, как попал в плен к боевикам.
Униан Униан  ·  29.12.19, 17:37 Бывших украинских пленников будет встречать президент Украины Владимир Зеленский.
УНН УНН  ·  29.12.19, 18:22 В аэропорт "Борисполь" приехали автобусы с родными освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО, передает корреспондент УНН.Так, в аэропорт "Борисполь" приехали автобусы с родными освобожденных…
Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.19, 20:18 В аэропорту "Борисполь" ожидают спецборт с освобожденными из плена украинцами, который должен прилететь из Краматорска. В аэропорт также прибыл президент Владимир Зеленский.
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 20:20 Глава пресс-службы Офиса президента Юлия Мендель сообщила, что освобожденные в ОРДЛО украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь" примерно за час. Об этом она заявила в эфире "Донбасс.реалии". "76 возвращаются.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 20:28 Освобожденные в ОРДЛО украинцы вылетели из военного аэродрома Чугуева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. "Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева. Курс…
УНН УНН  ·  29.12.19, 20:44 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" на встречу с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Анатолия-Аллы…
Газета День Газета День  ·  29.12.19, 21:07 орт с 76-ю освобожденными украинцами вылетел с военного аэродрома Чугуево час назад. В аэропорту «Борисполь» их встретит Президент Украины, который уже общается с их семьями в зале ожидания аэропорта.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.12.19, 21:28 Самолет с освобожденными в ходе состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР удерживаемыми лицами…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.12.19, 21:33 В аэропорт "Борисполь" прибывает самолет с освобожденными из плена в ОРДЛО украинскими пленниками. Освобожденных в рамках обмена украинских пленников встречают президент Украины Владимир Зеленский и родственники,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.19, 21:33 Бывших заложников встречают родственники и президент Зеленский.
РБК Украина РБК Украина  ·  29.12.19, 21:38 Освобожденные в рамках обмена пленными украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Украинцев встречают их родные прямо на взлетной полосе.
Униан Униан  ·  29.12.19, 21:45 Борт на взлетно-посадочной полосе встречают родственники бывших пленников.
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 22:12 Брифинг президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту "Борисполь" после встречи освобожденных. Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.19, 23:26 Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече в аэропорту "Борисполь" освобожденных в результате обмена 76 украинцев.
Канал 112 Канал 112  ·  30.12.19, 00:42 Обмен онлайн: https://youtu.be/snLyjVEh62o Все видео по теме: https://go.112.ua/s6xUv Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего с ОРДЛО освободили 81 человека - 76 из них вернулись на подконтрольную…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в &quot;Борисполь&quot;, - онлайн-трансляция

Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в "Борисполь", - онлайн-трансляция
Зеленский прибыл в аэропорт &quot;Борисполь&quot;

Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь"
Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство президента в АРК

Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство…
Пристайко: Обмен &quot;всех-на-всех&quot; - это приоритет

Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе
Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных

Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных
Как проходит обмен пленными: интересные детали

Как проходит обмен пленными: интересные детали
Меркель и Путин отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину

Меркель и Путин отметили прогресс в переговорах о транзите газа…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обмен пленными: освобожден обвиняемый в покушении на добровольцев АТО

Обмен пленными: освобожден обвиняемый в покушении на добровольцев АТО
Украина будет требовать возвращения еще 300 пленных

Украина будет требовать возвращения еще 300 пленных
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам

Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться…
&quot;Все счастливы!&quot; Зеленский сделал громкое заявление о борьбе за украинцев

"Все счастливы!" Зеленский сделал громкое заявление о борьбе за украинцев
Гороскоп на 30 декабря 2019: что ждет Овнов, Дев, Раков и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 30 декабря 2019: что ждет Овнов, Дев, Раков…
Канада засудила запуск російських поїздів через Кримський міст

Канада засудила запуск російських поїздів через Кримський міст
50 человек стали жертвами похолодания в Бангладеш

50 человек стали жертвами похолодания в Бангладеш
Путін та Меркель обговорили обмін полоненими на Донбасі

Путін та Меркель обговорили обмін полоненими на Донбасі
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.