Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь"

76 украинцев, которых сегодня освободили из плена боевиков "ЛДНР", в аэорпорту Борисполь будет встречать президент Украины Владимир Зеленский. Вечером 29 декабря самолет с 76 украинцами, которых удерживали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вылетел в Борисполь, информирует пресс-служба Офиса президента в Telegram.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева [в Харьковской области]. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины [Владимир Зеленский]", сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель во время общения с журналистами в Борисполле сказала, что глава государства уже прибыл в аэропорт, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Прибытие самолета, по ее словам, ожидается после 21.00.

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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Служба безопасности Украины опубликовала список освобожденных, в который вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Обновлено в 23:26 Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече в аэропорту "Борисполь" освобожденных в результате обмена 76 украинцев.

Обновлено в 00:42 Обмен онлайн: https://youtu.be/snLyjVEh62o Все видео по теме: https://go.112.ua/s6xUv Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего с ОРДЛО освободили 81 человека - 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 остались на оккупированных территориях Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y #112Украина