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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому комбату Губанову

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому комбату Губанову (9 новостей)

«Президент присвоил звание Героя Украины полковнику полиции Сергею Губанову»

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Мы потеряли легендарного командира батальона Луганск-1. Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!" - сказал президент.

Вечером 20 мая Губанов и еще трое бойцов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения задания командования в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Полковник скончался в больнице, трое бойцов госпитализированы с осколочными ранениями....

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому комбату Губанову»
Фото Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему комбату "Луганск-1"
Фото Зеленский присвоил Героя Украины погибшему на Донбассе полковнику полиции особого назначения
Фото Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому комбату Губанову
Фото Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе полковнику полиции
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УНН УНН  ·  21.05.20, 23:11 Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  21.05.20, 23:20 Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную…
Сегодня Сегодня  ·  21.05.20, 23:22 Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» полковнику полиции Сергей Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность…
Украинская правда Украинская правда  ·  21.05.20, 23:22 Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковник полиции Сергей Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную…
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Главком Главком  ·  21.05.20, 23:31 Зеленський посмертно нагородив «Золотою зіркою» загиблого на Луганщині полковнику поліції Губанову
Телеграф Телеграф  ·  21.05.20, 23:45 Президент присвоил звание Героя Украины полковнику полиции Сергею Губанову.
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