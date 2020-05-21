Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому комбату Губанову

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Мы потеряли легендарного командира батальона Луганск-1. Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!" - сказал президент.

Вечером 20 мая Губанов и еще трое бойцов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения задания командования в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Полковник скончался в больнице, трое бойцов госпитализированы с осколочными ранениями....