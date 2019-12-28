Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Он призвал главу ОГА и местных чиновников разработать план ремонта мостов в области и построить мусороперерабатывающий завод.
Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину утром 28 декабря. Вместе с ним приехал его помощник Андрей Ермак.
Какие задачи поставил Зеленский перед ивано-франковскими чиновниками
Сначала президент заслушал отчет председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы.
Зеленский и глава ОГА Ивано-Франковщины Шмыгаль
Глава ОГА рассказал, что:
Зеленский в ответ призвал главу Ивано-Франковской ОГА:
"Надо найти средства. Если там все прогнило, надо полностью перестраивать", – подчеркнул президент.
Дайте подрядчику часть земли где-то в центре, он построит свой бизнес и отдельно – жилье для участников АТО. Чтобы весь дом был для них, – отметил Зеленский.
Открытие моста через реку Чечва
Зеленский во время поездки на Ивано-Франковщину также принял участие в открытии восстановленного моста через реку Чечва, который соединяет села Долгое-Калушское и Пойло.
Зеленский на восстановленном мосту через реку Чечва / фото пресс-службы президента
На восстановление моста потратили 24 миллиона гривен. Его длина составляет 108 метров.
Восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине / фото пресс-службы президента
В мае этого года мост разрушило наводнение – произошел обвал четырех пролетов и проседание других.
Так выглядел мост через реку Чечва до ремонта / фото Марии Оринчак