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Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод

Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод (4 новости)

«В ходе рабочей поездки на Ивано-Франковщину в субботу, 28 декабря, президент Владимир Зеленский призвал губернатора построить в регионе мусороперерабатывающий завод.…»

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Он призвал главу ОГА и местных чиновников разработать план ремонта мостов в области и построить мусороперерабатывающий завод.

Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину утром 28 декабря. Вместе с ним приехал его помощник Андрей Ермак.

Какие задачи поставил Зеленский перед ивано-франковскими чиновниками

Сначала президент заслушал отчет председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы.

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Зеленский и глава ОГА Ивано-Франковщины Шмыгаль

Глава ОГА рассказал, что:

  • в области отремонтировали 540 километров дорог;

  • продолжается восстановление мостов. Почти тысяча из них находится в неудовлетворительном состоянии;

  • регион получил 5 новых авто скорой помощи;

  • планируется ремонт детских садов и школ, средства на которые возьмут из Госфонда регионального развития;

  • приобретено 94 квартиры для участников АТО/ООС;

  • реконструкцию аэропорта в Ивано-Франковске планируют завершить за 2,5 года.

    • Зеленский в ответ призвал главу Ивано-Франковской ОГА:

  • разработать план ремонта мостов в области;

  • построить мусороперерабатывающий завод;

  • выделить финансирование на реконструкцию здания школы в селе Красноилья Верховинского района.

    • "Надо найти средства. Если там все прогнило, надо полностью перестраивать", – подчеркнул президент.

  • Привлечь инвесторов к строительству домов, в которых будут проживать украинские военные.

    • Дайте подрядчику часть земли где-то в центре, он построит свой бизнес и отдельно – жилье для участников АТО. Чтобы весь дом был для них, – отметил Зеленский.

    Открытие моста через реку Чечва

    Зеленский во время поездки на Ивано-Франковщину также принял участие в открытии восстановленного моста через реку Чечва, который соединяет села Долгое-Калушское и Пойло.

    Зеленский на восстановленном мосту через реку Чечва / фото пресс-службы президента

    На восстановление моста потратили 24 миллиона гривен. Его длина составляет 108 метров.

    Восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине / фото пресс-службы президента

    В мае этого года мост разрушило наводнение – произошел обвал четырех пролетов и проседание других.

    Так выглядел мост через реку Чечва до ремонта / фото Марии Оринчак

    ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод»
    Фото Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод
    Фото Зеленский на Прикарпатье обсудил ремонт мостов
    Фото Зеленский призвал построить мусороперерабатывающий завод в Ивано-Франковской области
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    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.12.19, 15:37 В ходе рабочей поездки на Ивано-Франковщину в субботу, 28 декабря, президент Владимир Зеленский призвал губернатора построить в регионе мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба президента.…
    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.12.19, 15:37 В ходе рабочей поездки на Ивано-Франковщину в субботу, 28 декабря, президент Владимир Зеленский призвал губернатора составить график ремонта мостов и построить в регионе мусороперерабатывающий завод.…
    Газета День Газета День  ·  28.12.19, 17:23 Президент Владимир Зеленский призвал председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля разработать план ремонта мостов и подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода…
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