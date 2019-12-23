Зеленский призвал сети АЗС реально снизить цены на топливо

Президент Владимир Зеленский призвал представителей компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций (АЗС) снизить цены на топливо реально, а не в программах лояльности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставлять скидки, а (уменьшить цену. - ред.) на табло", - сказал глава государства во время совещания с рыночными игроками.

В Украине резко подорожал автогаз. Что происходитПри этом, как отмечается в сообщении, АЗС должны существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

В свою очередь, представители компаний-участниц топливного рынка отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы. Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранителями по этом поводу.

Сегодня под Кабмином требовали не допустить повышения цены на топливо

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

Отметим, что средняя розничная цена на бензин и дизельное топливо за минувшую неделю несущественно снизилась, а на автогаз, наоборот, выросла. Об этом говорят данные за период с 16 по 23 декабря консалтинговой группы "А-95".

Стоимость бензина (за литр) / на сколько подешевел (-%):

А-92 – 27,18 грн (-0,77%);А-95 – 28,19 грн (-0,74%);А-95+ – 29,35 грн (- 0,91%).

В Украине продолжает дорожать автогаз. Как сэкономить

Стоимость дизельного топлива, в свою очередь, уменьшилась на 0,68% – до 27,66 грн/л.

Цена на автогаз увеличилась на 0,8% – до 12,67 грн/л, сообщает Интерфакс-Украина.

Динамика цен на нефтепродукты в Украине в период с 16 по 23 декабря:

Обновлено в 19:46 "Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену). На табло", - сказал Зеленский.

Обновлено в 20:09 «Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставлять скидки, а (уменьшить цену. - Ред.) на табло», - сказал глава государства.