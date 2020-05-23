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Зеленский призвал упростить закупку средств защиты перед второй волной пандемии

Зеленский призвал упростить закупку средств защиты перед второй волной пандемии (3 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский призвал подготовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которую ожидают в мире. В частности, глава государства предложил…»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно оперативно готовиться ко второй волне коронавируса.

При этом президент отметил, что сейчас закупки всего необходимого для борьбы с пандемией осуществляются недостаточно быстро. Об этом сообщает пресс служба ОП.

"Больницы, медики, аптеки - везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудования. Закупки продолжаются слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия - мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем ", - заявил Зеленский.

Зеленский также поддержал предложение Кабмина разрешить украинским производителям масок и других средств защиты экспорт при условии, что продукцию невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заболел коронавирусом. Имеет легкие симптомы.

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РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 17:33 Президент Украины Владимир Зеленский призвал подготовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которую ожидают в мире. В частности, глава государства предложил упростить процедуру закупки средств защиты.Об…
Капитал Капитал  ·  23.05.20, 18:05 Президент Украины Владимир Зеленский призвал подготовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которую ожидают в мире. В частности, глава государства предложил упростить процедуру закупки…
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