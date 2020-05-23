Зеленский призвал упростить закупку средств защиты перед второй волной пандемии (3 новости) «Президент Украины Владимир Зеленский призвал подготовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которую ожидают в мире. В частности, глава государства предложил…»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно оперативно готовиться ко второй волне коронавируса.

При этом президент отметил, что сейчас закупки всего необходимого для борьбы с пандемией осуществляются недостаточно быстро. Об этом сообщает пресс служба ОП.

"Больницы, медики, аптеки - везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудования. Закупки продолжаются слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия - мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем ", - заявил Зеленский.

Зеленский также поддержал предложение Кабмина разрешить украинским производителям масок и других средств защиты экспорт при условии, что продукцию невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств.

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