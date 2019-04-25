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Зеленский прокомментировал принятие языкового закона

Зеленский прокомментировал принятие языкового закона (5 новостей)

«Владимир Зеленский заявил, что закон о функционировании украинского языка как государственного необходимо проанализировать на предмет ущемления прав украинцев»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который набрал большинство голосов во втором туре выборов, обещает проанализировать принятый Верховной Радой закон о государственном языке. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

"Украинский язык - единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его потребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - сообщили в пресс-службе. У Зеленского также добавили, что "Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. В проект закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия по отдельным его положениям даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен. После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины i в интересах граждан". Как сообщал УНН, народные депутаты во время сегодняшнего заседания Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 14:21 Владимир Зеленский заявил, что закон о функционировании украинского языка как государственного нужно тщательно проанализировать на предмет ущемления прав украинцев Об этом он написал на своей странице…
ForUm ForUm  ·  25.04.19, 14:24 Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов…
MIGnews MIGnews  ·  25.04.19, 14:44 Владимир Зеленский заявил, что закон о функционировании украинского языка как государственного необходимо проанализировать на предмет ущемления прав украинцев.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.04.19, 14:49 Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский обещает провести анализ принятого сегодня "языкового" закона на предмет его соответствия Конституции
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