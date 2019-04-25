Зеленский прокомментировал принятие языкового закона

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который набрал большинство голосов во втором туре выборов, обещает проанализировать принятый Верховной Радой закон о государственном языке. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

"Украинский язык - единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его потребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - сообщили в пресс-службе. У Зеленского также добавили, что "Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. В проект закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия по отдельным его положениям даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен. После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины i в интересах граждан". Как сообщал УНН, народные депутаты во время сегодняшнего заседания Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.