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Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство (5 новостей) «Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду розглянути законопроєкт №2590 про подвійне громадянство»

Рассмотреть закон о двойном гражданстве просит Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Он подразумевает проект закона №2590, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, такая инициатива важна для многих украинцев.

"Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями. Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект", - подчеркнул Стефанчук.

Государственная миграционная служба позволит украинцам иметь два паспорта. При этом согласно Конституции Украины останется "единое гражданство", рассказал председатель ГМС Максим Соколюк.