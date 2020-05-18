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Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство

Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство (5 новостей)

«Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду розглянути законопроєкт №2590 про подвійне громадянство»

Рассмотреть закон о двойном гражданстве просит Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Он подразумевает проект закона №2590, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, такая инициатива важна для многих украинцев.

"Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями. Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект", - подчеркнул Стефанчук.

Государственная миграционная служба позволит украинцам иметь два паспорта. При этом согласно Конституции Украины останется "единое гражданство", рассказал председатель ГМС Максим Соколюк.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство»
Фото Президент просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве
Фото Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство
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РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 12:23 Президент Владимир Зеленский просит Верховную раду рассмотреть законопроект о двойном гражданстве.Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Новость дополняется...
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 12:42 Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду розглянути законопроєкт №2590 про подвійне громадянство
Главком Главком  ·  18.05.20, 12:55 Стефанчук: ініціатива президента об'єднати 65 мільйонів українців знаходить своє втілення частково у даному законопроєкті
Апостроф Апостроф  ·  18.05.20, 13:02 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть поданный им законопроект №2590, который предусматривает двойное гражданство.
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