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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:27
· Франция · Пресс-служба
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном (4 новости)

«Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Эмманюэлем Макроном»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также отмечено, что сегодня состоялся телефонный разговор Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне. Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса", - отмечают в пресс-службе.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках нормандского формата. В ходе разговора были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

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В апреле сообщалось, что Франция и Германия подтвердили намерение провести встречу в "нормандском формате" после завершения выборов в Украине.

По мнению Меркель, "нормандский формат" полностью себя оправдал, и Германия готова продолжать с ним работать.

Обновлено в 14:27 Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Эмманюэлем Макроном.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном»
Фото Зеленский проведет телефонный разговор с Макроном
Фото Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном
Фото Зеленский в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с Макроном
Фото Зеленский в ближайшее время проведет телефонный разговор с Макроном
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.19, 13:49 Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится на сайте президента.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.19, 13:57 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем…
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 14:27 Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Эмманюэлем Макроном.
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