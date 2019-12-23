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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 11:56
· Президент Украины · Продажа · Журнал
Зеленский, Путин и Трамп украсили обложку авторитетного издания The Week

Зеленский, Путин и Трамп украсили обложку авторитетного издания The Week (4 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский, хозяин Кремля Владимир Путин и глава США Дональд Трамп стали героями острой карикатуры известного американского журнала..»

Помимо того, что Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку Time, он также стал одним из лиц 2019 года по версии журнала The Week. Номер должен появиться в продаже в Британии и США 27 декабря, сообщает "Страна". На обложке Зеленский и Дональд Трамп вырывают друг у друга ракету. Это аллюз

Обновлено в 11:56 На обложке Зеленский и Трамп вырывают друг у друга ракету из рук. Сообщается, что это аллюзия на скандал с разговором двух президентов, из-за которого начался процесс с импичментом американскому лидеру.

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Апостроф Апостроф  ·  23.12.19, 08:47 Президент Украины Владимир Зеленский и еще несколько известных личностей попали на обложку журнала в острой карикатуре на лидеров мировой политики и общественных деятелей.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  23.12.19, 11:02 Президент Украины Владимир Зеленский, хозяин Кремля Владимир Путин и глава США Дональд Трамп стали героями острой карикатуры известного американского журнала...
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  23.12.19, 11:56 Украинский президент Владимир Зеленский попал на обложку популярного британского издания The Week. Номер появится в продаже в Британии и США 27 декабря.  Зеленский - один из лидеров, которые появились…
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