Зеленский, Путин и Трамп украсили обложку авторитетного издания The Week

Помимо того, что Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку Time, он также стал одним из лиц 2019 года по версии журнала The Week. Номер должен появиться в продаже в Британии и США 27 декабря, сообщает "Страна". На обложке Зеленский и Дональд Трамп вырывают друг у друга ракету. Это аллюз

Обновлено в 11:56 На обложке Зеленский и Трамп вырывают друг у друга ракету из рук. Сообщается, что это аллюзия на скандал с разговором двух президентов, из-за которого начался процесс с импичментом американскому лидеру.