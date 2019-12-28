Зеленский рассказал, где будет встречать Новый год (7 новостей) «Олигарх отметит праздники на принадлежащем ему курорте Буковель»

Президент Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области. Об этом он сообщил во время визита в Ивано-Франковскую область, передает "Укринформ".

"Не скажу! (смеется - Ред.) Буду, буду Новый год встречать здесь. Но надо еще вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Отметим, что в ходе рабочего визита в регион Зеленский принял участие в открытии восстановленного после паводка поста через реку Чечва, соединяющего села Долгое-Калушское и Пийло, обсудив ремонт мостов в регионе с главой ОГА Александром Сычом.

Как сообщали "Вести.ua", "вернуться на работу" Зеленский может для встречи освобожденных пленников ДНР и ЛНР 29 декабря.

В "ДНР" отменили комендантский час в Новый год и Рождество

Обновлено в 17:38 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в его планах встретить Новый год на Прикарпатье.

Обновлено в 17:50 Отметим, что в ходе рабочего визита в регион Зеленский принял участие в открытии восстановленного после паводка поста через реку Чечва, соединяющего села Долгое-Калушское и Пийло, обсудив ремонт мостов в регионе с главой ОГА Александром Сычом.