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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 17:50
· Новый год
Зеленский рассказал, где будет встречать Новый год

Зеленский рассказал, где будет встречать Новый год (7 новостей)

«Олигарх отметит праздники на принадлежащем ему курорте Буковель»

Президент Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области. Об этом он сообщил во время визита в Ивано-Франковскую область, передает "Укринформ".

"Не скажу! (смеется - Ред.) Буду, буду Новый год встречать здесь. Но надо еще вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Отметим, что в ходе рабочего визита в регион Зеленский принял участие в открытии восстановленного после паводка поста через реку Чечва, соединяющего села Долгое-Калушское и Пийло, обсудив ремонт мостов в регионе с главой ОГА Александром Сычом.

Как сообщали "Вести.ua", "вернуться на работу" Зеленский может для встречи освобожденных пленников ДНР и ЛНР 29 декабря.

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В "ДНР" отменили комендантский час в Новый год и Рождество

Обновлено в 17:38 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в его планах встретить Новый год на Прикарпатье.

Обновлено в 17:50 Отметим, что в ходе рабочего визита в регион Зеленский принял участие в открытии восстановленного после паводка поста через реку Чечва, соединяющего села Долгое-Калушское и Пийло, обсудив ремонт мостов в регионе с главой ОГА Александром Сычом.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.19, 14:14 Олигарх отметит праздники на принадлежащем ему курорте Буковель
УНН УНН  ·  28.12.19, 15:12 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретить Новый год на Прикарпатье. Об этом он сообщил в субботу во время визита в Ивано-Франковскую область, передает корреспондент.Так,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.12.19, 15:53 Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что намерен встретить Новый год в Ивано-Франковской области. Об этом он сказал во время визита на Прикарпатье в субботу, 28 декабря, сообщает УНН. Так,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.19, 17:25 Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, совершил рабочий поезд в Ивано-Франковскую область. Общаясь с журналистами, он признался, что там и встретит Новый год. Президенту на несколько…
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MIGnews MIGnews  ·  28.12.19, 17:38 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в его планах встретить Новый год на Прикарпатье.
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