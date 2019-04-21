Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией (11 новостей) «Зеленский обещает идти до конца в вопросе прекращения огня на Донбассе»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что общался с родителями украинских военных моряков, захваченных в плен Россией в ноябре 2018 года, и пообещал сделать все возможное, чтобы они были освобождены.Кандидат в президенты Украины, основатель и художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский на брифинге 21 апреля заявил, что в качестве президента будет продолжать Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе и "сделает все", чтобы украинские заложники и военнопленные были освобождены. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, будем его перезагружать. Я думаю, у нас будут замены кадровые. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца, чтобы прекратить огонь. Потому, что это главное для нас вернуть наших ребят живыми. Кроме Минских договоренностей,я считаю задачей номер один вернуть всех наших заключенных, пленных, военнопленных, наших моряков. Это наша первая задача", сказал Зеленский.

Он заявил, что общался с родителями украинских военных моряков, захваченных в плен Россией в ноябре 2018 года.

"Я сделаю все, чтобы их вернуть. Не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетные задачи", сказал кандидат.

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Зеленский подчеркнул, что речь идет об освобождении всех незаконно заключенных украинцев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Комплекс мер подписали экс-президент Украины, тогдашний представитель Украины в минской группе Леонид Кучма, тогдашний посол России в Украине Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, а также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Полное название второго документа Декларация президента Российской Федерации, президента Украины, президента Французской Республики и канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Хотя в названии упоминаются лидеры четырех государств, они не ставили под документом свои подписи.

В нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России ведутся переговоры по урегулированию конфликта.

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