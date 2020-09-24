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ForUm ForUm · · Обновлено в 13:52
Зеленский рассказал о переговорах по Донбассу

Зеленский рассказал о переговорах по Донбассу (3 новости)

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не поддается на шантаж.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе, передает УНИАН.

«Украина не идет (не поддается. – Ред.) на шантаж – это видят все: и Европа, и Россия, но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в заседаниях ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом минского процесса», - заявил он.

Президент отметил, что диалог с российской стороной «хрупкий» и «нестабильный», но украинская сторона делает все, чтобы этот диалог существовал.

«Для того, чтобы был результат этих заседаний в Минске или в «нормандии». Мы с вами знаем, какой сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть, и если бы не прицельные провокации – то мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых действий», - добавил глава государства.

Зеленский убежден, что без диалога «мы никогда не выйдем из этой сложной ситуации, из этого тупика».

Обновлено в 13:52 Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу и делает все для сохранения диалога с Россией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Словакию в четверг, 24 сентября. "Украина не идет на шантаж. Это видит и ЕС, и Россия, но мы находим баланс для проведения заседаний ТКГ и для сбалансированного диалога с Россией, как субъекта минского процесса. Он хрупкий, не стабилен. Но мы делаем все, что это диалог был ", - сказал Зеленский. Он добавил, что результат этих переговоров - сложный режим прекращения огня. "Результат мы видим какой - сложный режим прекращения огня, но он есть", - продолжил Зеленский. Президент также сказал, что ждет нормандской встречи. "Что касается встречи советников, я скажу откровенно - мы ждем встречи. Нам нужна встреча, за которой следует результат. Если встречались наши советники и потом встречались лидеры "нормандской четверки" - то потом мы вернули домой 140 живых людей", - подчеркнул Зеленский.

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Голос.UA Голос.UA  ·  24.09.20, 13:52 Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу и делает все для сохранения диалога с Россией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Словакию в четверг, 24 сентября. "Украина…
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