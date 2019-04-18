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Зеленский рассказал, с кем не готов создавать коалицию

Зеленский рассказал, с кем не готов создавать коалицию (4 новости)

«Кандидат в президенты рассказал, с кем не готов создавать коалицию»

Владимир Зеленский, кандидат на выборах президента Украины 2019, не готов к коалиции с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с нынешним президентом Петром Порошенко. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

На вопрос журналиста агентства, можно ли представить ситуацию, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".

Он также утверждает, что не намерен объединяться и с нынешним президентом Петром Порошенко.

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Ранее сообщалось, что в команде кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского отрицают сотрудничество с какими-либо лоббистскими компаниями или агентствами.

Ранее журналисты "Радио Свобода" сообщали, со ссылкой на представителя компании Signal Group Consulting Джона Проктера, что кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял эту лоббистскую фирму из Вашингтона, чтобы улучшить свой международный имидж и организовать встречи членов своей команды с чиновниками в США. Кроме того, в издании отмечали, что компания Signal Group организовывала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины.

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Украинская правда Украинская правда  ·  18.04.19, 06:47 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к коалиции с бывшими "регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с действующим президентом Петром Порошенко. Об этом…
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.04.19, 11:35 Кандидат в президенты рассказал, с кем не готов создавать коалицию.
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