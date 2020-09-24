Зеленский рассказал, в каком случае состоится встреча лидеров стран "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения результативной встречи советников глав государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ), которая должна состояться в ближайшее время, следующей будет встреча лидеров. Мероприятие Офис Президента Украины транслировал в Facebook. Это заявление Зеленского было сделано на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе, передает УНИАН 24 сентября. «Что касается встречи советников: я скажу откровенно - мы ждем этой встречи. Встреча советников - это не просто, когда приехали серьезные люди поговорить, нам нужна встреча, за которой следует результат», - сказал он. «Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников лидеров стран «нормандского формата»), у меня есть информация, что она готовится в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников следующей будет встреча лидеров», - подчер...

Обновлено в 12:52 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения результативной встречи советников глав государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ), которая должна состояться в ближайшее время, следующей будет встреча лидеров. Мероприятие Офис Президента Украины транслировал в Facebook. Это заявление Зеленского было…

Обновлено в 13:31 По словам Зеленского, точной даты ближайшей встречи советников лидеров "Нормандской четверки" пока нет.