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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:31
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Зеленский рассказал, в каком случае состоится встреча лидеров стран "нормандского формата"

Зеленский рассказал, в каком случае состоится встреча лидеров стран "нормандского формата" (7 новостей)

«Президент надеется на проведение переговоров политических советников в ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения результативной встречи советников глав государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ), которая должна состояться в ближайшее время, следующей будет встреча лидеров. Мероприятие Офис Президента Украины транслировал в Facebook. Это заявление Зеленского было сделано на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе, передает УНИАН 24 сентября. «Что касается встречи советников: я скажу откровенно - мы ждем этой встречи. Встреча советников - это не просто, когда приехали серьезные люди поговорить, нам нужна встреча, за которой следует результат», - сказал он. «Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников лидеров стран «нормандского формата»), у меня есть информация, что она готовится в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников следующей будет встреча лидеров», - подчер...

Обновлено в 12:52 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения результативной встречи советников глав государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ), которая должна состояться в ближайшее время, следующей будет встреча лидеров. Мероприятие Офис Президента Украины транслировал в Facebook. Это заявление Зеленского было…

Обновлено в 13:31 По словам Зеленского, точной даты ближайшей встречи советников лидеров "Нормандской четверки" пока нет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский рассказал, в каком случае состоится встреча лидеров стран "нормандского формата"»
Фото Зеленский рассказал, в каком случае состоится встреча лидеров стран "нормандского формата"
Фото Зеленский назвал приблизительное время встречи лидеров государств «нормандского формата»
Фото Зеленский: Я не знаю, когда будет встреча лидеров "Нормандской четверки"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.09.20, 10:18 Президент надеется на проведение переговоров политических советников в ближайшее время
Капитал Капитал  ·  24.09.20, 12:23 Президент Владимир Зеленский не знает пока, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки» или хотя бы их советников, но он заверил, что на шантаж России…
УНН УНН  ·  24.09.20, 12:36 “Встреча советников это не просто приехали серьезные люди о чем-то поговорить. Нам нужна встреча, за которой следует результат. И если встречались наши советники и была…
Униан Униан  ·  24.09.20, 12:40 По словам президента Владимира Зеленского, украинской стороне нужны результативные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.09.20, 12:44 Президент Владимир Зеленский не знает пока, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки" или хотя бы их советников, но заверил, что на шантаж России не поддастся
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  24.09.20, 13:31 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский предполагал, что встреча советников лидеров стран нормандского формата может состояться в течении 10 дней. 24-го он сказал, что не знает, когда это может…
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