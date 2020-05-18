Зеленский решил сделать исламские праздники государственными в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет указ, которым Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Об этом он заявил на встрече с представителями крымскотатарского народа в понедельник, 18 мая. Глава государства выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого замминистра иностранных дел. С целью решения проблемных вопросов крымскотатарского народа Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары. Также он сообщил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Кроме того, в Киеве планируется ...