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Зеленский решил сделать исламские праздники государственными в Украине

Зеленский решил сделать исламские праздники государственными в Украине (4 новости)

«А в Киеве появится новая мечеть»

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет указ, которым Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Об этом он заявил на встрече с представителями крымскотатарского народа в понедельник, 18 мая. Глава государства выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого замминистра иностранных дел. С целью решения проблемных вопросов крымскотатарского народа Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары. Также он сообщил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Кроме того, в Киеве планируется ...

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РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 16:16 Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что два крупнейших исламских праздника станут государственными в Украине. В ближайшее время будет подписан президентский…
Страна.ua Страна.ua  ·  18.05.20, 16:42 ...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.05.20, 16:59 А в Киеве появится новая мечеть.
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