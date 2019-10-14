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Зеленский с цветами и лампадками пришел к Стене памяти погибших за единство Украины (фото)

Зеленский с цветами и лампадками пришел к Стене памяти погибших за единство Украины (фото) (4 новости)

«14 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит ​​Донецкую область с рабочей поездкой. Фото»

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти погибших за единство Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, где почтили память погибших военнослужащих и правоохранителей. Об этом ообщает пресс-служба президента. "Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память", – сказано в сообщении. Кроме того, Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Зеленский планирует, в частности, посетить штаб операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС. Как ранее сообщал Фокус: Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и секретарь СНБО Алексей Данилов выступили с совместным заявлением по поводу протестных акций, запланированных на 14 октября. 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проведут марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе. Также планируется еще ряд акций. Зеленский призвал участников акций протеста в Киеве действовать в рамках закона, не поддаваться на провокации, быть сплоченными и не создавать картинку для российского телевидения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  14.10.19, 10:58 14 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит ​​Донецкую область с рабочей поездкой. Фото
РБК Украина РБК Украина  ·  14.10.19, 12:49 Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День защитника Украины почтили память героев, отдавших жизнь за единство нашей страны. Глава государства с супругой пришли к Стене памяти павших…
MIGnews MIGnews  ·  14.10.19, 13:40 Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей.
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