Зеленский с цветами и лампадками пришел к Стене памяти погибших за единство Украины (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти погибших за единство Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, где почтили память погибших военнослужащих и правоохранителей. Об этом ообщает пресс-служба президента. "Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память", – сказано в сообщении. Кроме того, Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Зеленский планирует, в частности, посетить штаб операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС. Как ранее сообщал Фокус: Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и секретарь СНБО Алексей Данилов выступили с совместным заявлением по поводу протестных акций, запланированных на 14 октября. 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проведут марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе. Также планируется еще ряд акций. Зеленский призвал участников акций протеста в Киеве действовать в рамках закона, не поддаваться на провокации, быть сплоченными и не создавать картинку для российского телевидения.