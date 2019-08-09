Зеленский скоро посетит Белый дом, – Трамп

Президент США Дональд Трамп ожидает, что украинский коллега Владимир Зеленский вскоре посетит Белый дом, сообщает ТАСС в пятницу, 9 августа.

"Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", - заявил Трамп.

"Он [Зеленский] - очень разумный парень... Думаю, он приедет [в столицу США] очень скоро", - отметил американский президент.

При этом он также выразил уверенность в том, что Зеленский действительно намерен предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, а также договориться на этот счет с Россией. "Думаю, он заключит сделку с президентом Путиным", - сказал Трамп.

Трамп за свой счет заказал 300 гамбургеров в Белый дом

Отметим, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что дипломаты прорабатывают две возможности устроить президентам США и Украины встречу. Одна из них - в Варшаве, вторая – в Нью-Йорке.

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Обновлено в 20:57 Президент США с нетерпением ожидает встречи с ним.

Обновлено в 21:19 Президент США Дональд Трамп пригласит своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом Трамп заявил во время общения с прессой в Вашингтоне в пятницу, 9 августа, передает DW. По словам Трампа, Зеленский посетит Соединенные Штаты "скоро". Самого своего украинского коллегу президент США назвал "очень рассудительным парнем". Как известно, 3 августа Владимир Зеленский рассказал, ...