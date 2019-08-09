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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 21:19
· Белый дом
Зеленский скоро посетит Белый дом, – Трамп

Зеленский скоро посетит Белый дом, – Трамп (12 новостей)

«Президент США с нетерпением ожидает встречи с ним»

Президент США Дональд Трамп ожидает, что украинский коллега Владимир Зеленский вскоре посетит Белый дом, сообщает ТАСС в пятницу, 9 августа.

"Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", - заявил Трамп.

"Он [Зеленский] - очень разумный парень... Думаю, он приедет [в столицу США] очень скоро", - отметил американский президент.

При этом он также выразил уверенность в том, что Зеленский действительно намерен предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, а также договориться на этот счет с Россией. "Думаю, он заключит сделку с президентом Путиным", - сказал Трамп.

Трамп за свой счет заказал 300 гамбургеров в Белый дом
Трамп за свой счет заказал 300 гамбургеров в Белый дом

Отметим, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что дипломаты прорабатывают две возможности устроить президентам США и Украины встречу. Одна из них - в Варшаве, вторая – в Нью-Йорке.

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Обновлено в 20:57 Президент США с нетерпением ожидает встречи с ним.

Обновлено в 21:19 Президент США Дональд Трамп пригласит своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом Трамп заявил во время общения с прессой в Вашингтоне в пятницу, 9 августа, передает DW. По словам Трампа, Зеленский посетит Соединенные Штаты "скоро". Самого своего украинского коллегу президент США назвал "очень рассудительным парнем". Как известно, 3 августа Владимир Зеленский рассказал, ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский скоро посетит Белый дом, – Трамп»
Фото Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом, - Трамп
Фото Трамп о Зеленском: Очень разумный парень
Фото Зеленский уже получил приглашение посетить Белый дом, - Трамп
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РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.19, 18:19 Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.Как сообщается, Трамп заявил, что Зеленский будет…
Капитал Капитал  ·  09.08.19, 18:20 Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме. «Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.08.19, 18:26 Президент США напомнил о приглашении Зеленскому посетить Белый дом в удобное для него время.
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УНН УНН  ·  09.08.19, 18:43 Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Белый Дом. Об этом Трамп сказал в пятницу, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне перед отъездом…
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.08.19, 20:57 Президент США с нетерпением ожидает встречи с ним.
Прямий Прямий  ·  09.08.19, 21:19 Президент США Дональд Трамп пригласит своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом Трамп заявил во время общения с прессой в Вашингтоне в пятницу, 9 августа, передает DW. По словам…
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