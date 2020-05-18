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Зеленский сменил глав районных администраций Киева

Зеленский сменил глав районных администраций Киева (8 новостей)

«Соответствующие распоряжения от 18 мая размещены на сайте президента»

Президент Владимир Зеленский сменил семь из десяти глав районных администраций в Киеве. Распоряжения о назначениях опубликованы сегодня, 18 мая, на сайте президента.

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В трех районах столицы президент переназначил прежних глав РГА: в Шевченковском - Олега Гарягу, в Подольском - Виктора Смирнова, в Дарницком - Ярослава Лагуту.

Новых глав получили семь районов Киева:

- в Соломенском районе главой РГА стала руководитель районной прокуратуры Ирина Чечетка;

- в Святошинском - заместитель ректора по научной работе Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Павловский;

- в Печерском - начальница отдела координации деятельности Госархстойинспекции и Аттестационной архитектурно-строительной комиссии Департамента градостроительства, архитектуры и планирования территорий в Министерстве развития общин и территорий Наталия Кондрашова;

- в Оболонском - адвокат Кирилл Фесик, до 22 апреля был совладельцем адвокатского объедине...

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский сменил глав районных администраций Киева»
Фото Зеленский сменил глав районных администраций Киева
Фото Зеленский назначил глав 10 райгосадминистраций Киева
Фото Зеленский определился с главами районов в Киеве
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 15:45 Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав районных администраций Киева. Соответствующие распоряжения были обнародованы сегодня.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.Новость…
Униан Униан  ·  18.05.20, 15:53 Соответствующие распоряжения от 18 мая размещены на сайте президента.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  18.05.20, 15:59 Украинский президент Владимир Зеленский сменил глав районных администраций Киева. Соответствующие распоряжения были обнародованы сегодня на сайте президента.  Новость дополняется...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 16:15   Президент Владимир Зеленский назначил десять глав районных государственных администраций в Киеве. Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник, 18 мая.     Председателем Шевченковской райгосадминистрации…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 16:17 Президент Володимир Зеленський призначив всіх голів районних держадміністрацій в Києві
УНН УНН  ·  18.05.20, 16:27 Так, Президент уволил Онофрийчука Петра с должности главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.…
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