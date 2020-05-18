Сегодня в 16:38

Зеленский сменил глав районных администраций Киева (8 новостей) «Соответствующие распоряжения от 18 мая размещены на сайте президента»

Президент Владимир Зеленский сменил семь из десяти глав районных администраций в Киеве. Распоряжения о назначениях опубликованы сегодня, 18 мая, на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В трех районах столицы президент переназначил прежних глав РГА: в Шевченковском - Олега Гарягу, в Подольском - Виктора Смирнова, в Дарницком - Ярослава Лагуту.

Новых глав получили семь районов Киева:

- в Соломенском районе главой РГА стала руководитель районной прокуратуры Ирина Чечетка;

- в Святошинском - заместитель ректора по научной работе Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Павловский;

- в Печерском - начальница отдела координации деятельности Госархстойинспекции и Аттестационной архитектурно-строительной комиссии Департамента градостроительства, архитектуры и планирования территорий в Министерстве развития общин и территорий Наталия Кондрашова;

- в Оболонском - адвокат Кирилл Фесик, до 22 апреля был совладельцем адвокатского объедине...