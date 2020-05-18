Зеленский сменил глав районных администраций Киева

Президент Владимир Зеленский сменил семь из десяти глав районных администраций в Киеве. Распоряжения о назначениях опубликованы сегодня, 18 мая, на сайте президента.
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В трех районах столицы президент переназначил прежних глав РГА: в Шевченковском - Олега Гарягу, в Подольском - Виктора Смирнова, в Дарницком - Ярослава Лагуту.
Новых глав получили семь районов Киева:
- в Соломенском районе главой РГА стала руководитель районной прокуратуры Ирина Чечетка;
- в Святошинском - заместитель ректора по научной работе Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Павловский;
- в Печерском - начальница отдела координации деятельности Госархстойинспекции и Аттестационной архитектурно-строительной комиссии Департамента градостроительства, архитектуры и планирования территорий в Министерстве развития общин и территорий Наталия Кондрашова;
- в Оболонском - адвокат Кирилл Фесик, до 22 апреля был совладельцем адвокатского объедине...