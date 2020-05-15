Зеленский снял санкции с совладельца группы "ТИС" Федорычева

Російського бізнесмена Олексія Федоричева виключили зі списку фізосіб, до яких застосовані персональні економічні санкції. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, яким він ввів в дію рішення РНБО, передає "ЛІГА".

Санкції проти бізнесмена включали блокування активів, протидію виведенню капіталу за межі України, а також відмова в наданні / скасуванні віз і застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Федоричев – акціонер групи "ТІС" разом з Андрієм Ставніцером і Єгором Гребенніковим. До групи входять п'ять терміналів – "ТІС-Вугілля", "ТІС-Руда", "ТІС-Зерно", "ТІС-Мінеральні добрива" та "ТІС-Контейнерний термінал".

Нагадаємо, Україна приєдналася до обмежувальних заходів, які Європейський Союз застосовує проти Білорусі.

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