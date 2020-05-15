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Зеленский снял санкции с совладельца группы "ТИС" Федорычева

Зеленский снял санкции с совладельца группы "ТИС" Федорычева (5 новостей)

«Владелец морских грузовых терминалов ТИС-Зерно и ТИС-Минудобрения Алексей Федорычев исключен из списка лиц, к которым были применены специальные экономические и…»

Російського бізнесмена Олексія Федоричева виключили зі списку фізосіб, до яких застосовані персональні економічні санкції. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, яким він ввів в дію рішення РНБО, передає "ЛІГА".

Санкції проти бізнесмена включали блокування активів, протидію виведенню капіталу за межі України, а також відмова в наданні / скасуванні віз і застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Федоричев – акціонер групи "ТІС" разом з Андрієм Ставніцером і Єгором Гребенніковим. До групи входять п'ять терміналів – "ТІС-Вугілля", "ТІС-Руда", "ТІС-Зерно", "ТІС-Мінеральні добрива" та "ТІС-Контейнерний термінал".

Нагадаємо, Україна приєдналася до обмежувальних заходів, які Європейський Союз застосовує проти Білорусі.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский снял санкции с совладельца группы "ТИС" Федорычева»
Фото Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева
Фото Президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федорычева
Фото Президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федорычева
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.05.20, 18:39 Владелец морских грузовых терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" Алексей Федорычев исключен из списка лиц, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные санкции. Указ…
Униан Униан  ·  15.05.20, 21:12 Владелец морских грузовых терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" Алексей Федорычев исключен из списка лиц, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.05.20, 21:36 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения СНБО относительно антироссийских санкций. В его рамках были сняты санкции с трех бизнесменов из России: Алексея Федорычева, Сергея…
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