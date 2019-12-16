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Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран (19 новостей) «Президент проведет там два дня»

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

"Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах", – говорится в сообщении.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева

Также в Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

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Обновлено в 10:50 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую республику.

Обновлено в 10:51 У Владимира Зеленского запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Президенты Украины и Азербайджана также примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.