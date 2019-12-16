  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 10:51
· Азербайджан
Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран

Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран (19 новостей)

«Президент проведет там два дня»

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

"Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах", – говорится в сообщении.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева
Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева

Также в Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 10:50 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую республику.

Обновлено в 10:51 У Владимира Зеленского запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Президенты Украины и Азербайджана также примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран»
Фото Зеленский едет в Азербайджан
Фото Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран
Фото Зеленский посетит с визитом Азербайджан
Фото Зеленский с рабочим визитом едет в Азербайджан
Фото Зеленский посетит Азербайджан для подписания документов о сотрудничестве
Фото Зеленский поедет с официальным визитом в Азербайджан
Фото Зеленский отправился с официальным визитом в Азербайджан
Фото Зеленский едет в Азербайджан
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.12.19, 07:05 Зеленский 16-17 декабря посетит Азербайджан с официальным визитом
РБК Украина РБК Украина  ·  16.12.19, 08:52 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.Новость дополняется...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.12.19, 08:54 Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие два дня совершить официальный визит в Азербайджан, где намерен подписать ряд документов про двухстороннее сотрудничество обоих государств в приоритетных…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 09:07 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджанскую Республику.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.12.19, 09:07 Президент Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан, где намерен подписать ряд документов о двухстороннем сотрудничестве двух государств в приоритетных сферах. Об этом…
УНН УНН  ·  16.12.19, 09:18 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.В рамках визита запланированы переговоры…
Телеграф Телеграф  ·  16.12.19, 09:18 Владимир Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.12.19, 09:25 Президент Владимир Зеленский 16-17 декабря осуществит официальный визит в Азербайджанскую Республику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. В рамках визита…
Голос.UA Голос.UA  ·  16.12.19, 09:28 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы государства. Отмечается, что в рамках визита запланированы…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.12.19, 09:28 Недавно Украина сделала услугу азербайджанской власти.  
Апостроф Апостроф  ·  16.12.19, 09:29 В понедельник и вторник, 16-17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский будет пребывать с официальным визитом в Азербайджанской Республике.
Канал 112 Канал 112  ·  16.12.19, 09:43 Президент Украины Владимир Зеленский поедет с официальным визитом в Азербайджан. Его визит запланирован на 16-17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба президента.  В Азербайджане Зеленский встретится…
ТСН ТСН  ·  16.12.19, 09:47 Президент проведет там два дня.
Фокус Фокус  ·  16.12.19, 10:01 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря с официальным визитом посетит Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины. В рамках визита Зеленский проведет переговоры с президентом Азербайджана…
Facenews Facenews  ·  16.12.19, 10:20 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом FaceNews.ua сообщили в пресс-службе главы государства.Отмечается, что в рамках визита запланированы…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.12.19, 10:35 Президент Украины отправляется в очередную рабочую поездку.
АТН АТН  ·  16.12.19, 10:50 Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую республику.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.12.19, 10:51 Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Азербайджан 16-17 декабря. В рамках визита запланировано подписание ряда двусторонних документов. Документы направлены на углубление…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Конкурсная комиссия выбрала нового главу НАПК

Конкурсная комиссия выбрала нового главу НАПК
В Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71

В Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG…
Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран

Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о…
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявил о нападении на него

Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него
В Черное море вошел американский эсминец Ross

В Черное море вошел американский эсминец Ross
«Северный поток-2»: строительство затягивается

«Северный поток-2»: строительство затягивается
В Кремле объяснили, как Киев может закончить войну

В Кремле объяснили, как Киев может закончить войну
Украина в Париже хотела отредактировать согласованный документ нормандского саммита

Украина в Париже хотела отредактировать согласованный документ нормандского саммита
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Убийство: всплыла новая причина смерти Децла

Убийство: всплыла новая причина смерти Децла
Новые требования к выращиванию птицы или как узнать, есть ли антибиотики в курятине

Новые требования к выращиванию птицы или как узнать, есть ли…
В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму

В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму
Убежала от домашнего тирана: Под Днепром на трассе люди подобрали избитую женщину с годовалым ребёнком

Убежала от домашнего тирана: Под Днепром на трассе люди подобрали…
В результате землетрясения на Филиппинах погибли четыре человека

В результате землетрясения на Филиппинах погибли четыре человека
Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом

Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом
Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в части децентрализации власти

Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в…
Не успели: &quot;Северный поток-2&quot; подал заявку на продление строительства

Не успели: "Северный поток-2" подал заявку на продление строительства
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.