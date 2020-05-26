Зеленский срочно позвонил президенту Словакии - что случилось

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента. Чапутова поблагодарила за вышиванку, которую глава государства направил ей по случаю Всемирного дня вышиванки. Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Украине и Словакии с распространением пандемии COVID-19 и мер, принимаемых правительством двух стран для преодоления последствий кризиса и восстановления экономической активности. "Немногие страны смогли взять распространение эпидемии под контроль, как это удалось Словакии. Желаю вам сил и крепкого здоровья для преодоления вызовов, вызванных пандемией. Мои соболезнования семьям, которые потеряли близких, и пожелания выздоровления больным", - подчеркнул Зеленский. Также он поблагодарил словацкую коллегу за гуманитарную помощь, оказанную для борьбы с распространением коронавируса. Глава государства проинформировал собеседницу о последних шагах Украины в принятии ключевых реформ и обратилс...