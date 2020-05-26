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Зеленский срочно позвонил президенту Словакии - что случилось

Зеленский срочно позвонил президенту Словакии - что случилось (4 новости)

«26 мая глава государства Владимир Зеленский во время срочных телефонных переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил важность подписания..»

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента. Чапутова поблагодарила за вышиванку, которую глава государства направил ей по случаю Всемирного дня вышиванки. Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Украине и Словакии с распространением пандемии COVID-19 и мер, принимаемых правительством двух стран для преодоления последствий кризиса и восстановления экономической активности. "Немногие страны смогли взять распространение эпидемии под контроль, как это удалось Словакии. Желаю вам сил и крепкого здоровья для преодоления вызовов, вызванных пандемией. Мои соболезнования семьям, которые потеряли близких, и пожелания выздоровления больным", - подчеркнул Зеленский. Также он поблагодарил словацкую коллегу за гуманитарную помощь, оказанную для борьбы с распространением коронавируса. Глава государства проинформировал собеседницу о последних шагах Украины в принятии ключевых реформ и обратилс...

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский срочно позвонил президенту Словакии - что случилось»
Фото Зеленский обсудил сотрудничество с президентом Словакии
Фото Зеленский срочно позвонил президенту Словакии - что случилось
Фото Зеленский провел переговоры с президентом Словакии и одарил вышиванкой
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 14:20   Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, об этом сообщается на сайте Офиса президента.   Чапутова поблагодарила за вышиванку, которую глава государства…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.05.20, 17:21 26 мая глава государства Владимир Зеленский во время срочных телефонных переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил важность подписания...
Капитал Капитал  ·  26.05.20, 19:08 Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил белорусско-украинское сотрудничество с послом Украины в стране Игорем Кизимом, который передал от президента Владимира Зеленского…
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